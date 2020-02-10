По трети французской территории прошел ураган «Кира»

Около 90 000 французских семей по-прежнему остаются без электричества в понедельник, 10 февраля, в результате урагана «Кира», который накануне обрушился на атлантическое побережье Европы. В наибольшей мере от урагана пострадали регионы Бретань, Нормандия, Гранд-Эст, побережье Па-де-Кале и Пикардия.

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Ураган «Кира» прошел по трети территории Франции, нарушив железнодорожное и воздушное сообщение. По крайней мере одиннадцать человек были ранены в регионе Гранд-Эст.

Метеослужба Франции объявила утром в понедельник об отмене «оранжевого» уровня опасности для пятнадцати департаментов. Тем не менее, остается повышенным уровень опасности шторма на всем атлантическом побережье и наводнения в департаментах Атлантическая Луара и Па-де-Кале.

Meteo France также предупреждает, что сильный ветер ожидается в Альпах и на Корсике, где его скорость может ночью на вторник, 11 февраля, достигнуть 200 км в час.

Ранее ураган затронул Великобританию и Ирландию.

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