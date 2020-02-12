В издательстве Gallimard прошел обыск по делу о педофилии в отношении писателя Мацнева

В Париже в издательстве Gallimard прошел обыск по делу о педофилии в отношении писателя Габриэля Мацнева

В издательстве Gallimard в Париже в среду, 12 февраля, прошел обыск по делу об изнасиловании малолетних в отношении 83-летнего французского писателя Габриэля Мацнева. Об этом сообщает издание Mediapart.

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По данным Médiapart, сотрудники Центрального бюро по борьбе насилием (OCRVP) искали пассажи из книг Мацнева, не допущенные к публикации, которые писатель сохранил в сейфе. По данным издания, следователи нашли этот сейф.

Расследование по делу об изнасиловании малолетних в отношении писателя Габриэля Мацнева началось 3 января, после выхода в свет книги «Согласие» издательницы Ванессы Спрингоры. В этой книге она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х. Тогда ей было 14 лет, Мацневу — 50.

Родившийся в семье эмигрантов из России Габриэль Мацнев, которому сейчас 83 года, никогда не скрывал своего влечения к подросткам: как к девочкам, так и к мальчикам. Он подробно описывал свои отношения с малолетними в романах и эссе, рассказывал о них на телевидении. Долгое время он пользовался поддержкой французских интеллектуалов и медиа, которые отстаивали сексуальную свободу в духе знаменитого слогана мая 1968 года «запрещено запрещать». Мацнев никогда не представал перед судом. После начала скандала Мацнев перебрался в Италию.

Прокуратура изучит не только сведения, описанные в книге Ванессы Спрингоры, но попытается «установить всех остальных возможных жертв» Мацнева во Франции и за ее пределами. На сегодняшний день Спрингора — единственная из бывших малолетних спутниц Мацнева, открыто рассказавших об отношениях с писателем.

По данным AFP, в поле зрения следствия попал издатель Мацнева из Gallimard Кристиан Жюлиселли, с которым писатель ездил на Филиппины. В интервью каналу BFMTV в январе Мацнев сказал, что «сожалеет» о своих сексуальных отношениях с детьми на Филиппинах. Но подчеркнул, что «раньше о законе никто не задумывался» и «никто не называл это преступлением».

В сентябре 2021 года Габриэль Мацнев должен предстать перед судом в Париже по обвинению в пропаганде педофилии. Речь идет о специальном суде, рассматривающим дела о свободе слова. В суд Мацнева вызвала ассоциация против педофилии Ange Bleu. Согласно процедуре, потерпевшая сторона сама может вызвать в суд предполагаемого правонарушителя, а бремя доказывания лежит на истце.

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