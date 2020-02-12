Мэра французского города Леваллуа-Перре освободили из-под стражи по состоянию здоровья

Апелляционный суд Парижа постановил в среду, 12 февраля, освободить из-под стражи мэра парижского пригорода Левалуа-Перре Патрика Балкани по состоянию здоровья. 71-летний французский чиновник провел в заключении пять месяцев.

Реклама Читать далее

Суд принял во внимание медицинское заключение, свидетельствующее о серьезном ухудшении состояния здоровья Патрика Балкани, и постановил, что он не может находиться под стражей, сообщает AFP.

13 сентября Балкани признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к четырем годам тюрьмы. Он был взят под стражу в зале суда.

По версии обвинения, Патрик Балкани скрыл от налоговой службы виллы в Марракеше и на острове Сан-Мартен. Это позволило мэру Левалуа-Перре не платить налог на богатство и сэкономить четыре миллиона евро.

Подробнее о деле Балкани читайтев материале RFI.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться