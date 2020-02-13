Брюно Ле Мэр пообещал предпочесть европейских производителей китайским при создании сетей 5G

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция наложит «определенные лимиты» на участие иностранных компаний в развитии сетей 5G во Франции. Глава ведомства отметил, что ограничения коснутся технологий, применяемых в сферах военной и атомной промышленности. При этом Ле Мэр отверг обвинения Пекина в дискриминации китайских компаний.

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«Абсолютно понятно, что мы в тот или иной момент можем предпочесть европейских поставщиков», — заявил Брюно Ле Мэр во время интервью телеканалу BFM-TV.

Как отмечает агентство France-Presse, в ближайшие дни французские власти должны дать ответ мобильным операторам, продукцию каких компаний они могут использовать для развития сетей нового поколения 5G. Главными производителями, оборудование которых должно одобрить французское агентство по кибербезопасности ANSSI, являются китайский Huawei и европейская группа Nokia и Ericcson.

«Huawei не подвергнется дискриминации, — заверил Брюно Ле Мэр. — Если компания сделает лучшее предложение по цене и технологиям, она сможет получить доступ к рынку 5G во Франции. Но в том, что касается военной и ядерной промышленности, мы введем ряд ограничений и защитим наши интересы и суверенитет».

9 февраля посольство Китая во Франции попросило не вводить «дискриминационные меры» против Huawei при развертывании сетей нового поколения. В случае, если ограничения будут вызваны опасениями за безопасность, КНР попросила Париж установить «прозрачные» критерии для всех участников рынка. «Мы не хотели бы, чтобы европейские компании, работающие в Китае, пострадали из-за протекционистской политики Франции», — предупредили в диппредставительстве.

Ранее США призвали не допустить доминирования Китая на рынке 5G. Как заявил американский генпрокурор Уильям Барр, в случае, если весь интернет будет зависеть от китайских технологий, КНР сможет «отключать от оборудования целые страны». Он выступил за введение новых экономических санкций против Пекина.

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