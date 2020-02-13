Макрон посетил тающий ледник и объявил о «битве» за экологию. Оппозиция обвинила его в лицемерии

В четверг, 13 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил альпийский ледник Мер-де-Глас (в переводе с французского «Море льда»), длина которого каждый год уменьшается на 8–10 метров. Там он заявил, что не ожидал, что ледник исчезает «так поразительно быстро», а после в Шамони заявил о начале «битвы века» за экологию. Представители оппозиции обвинили лидера государства в отсутствии конкретных действий, а поездку к Монблану назвали «лицемерием».

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Эмманюэль Макрон прибыл к подножью Монблана накануне. На высоте около двух тысяч метров он провел деловой ужин с известными экологами и климатологами. За стол к президенту пригласили также путешественника и альпиниста Майка Хорна, который недавно вернулся с Северного полюса.

В четверг утром Макрон поднялся на смотровую площадку тающего ледника Мер-де-Глас, популярную среди туристов. После этого президент спустился в ледяную пещеру и заявил, что виды помогли ему «увидеть невидимое». «Отсутствие решений привело нас к такой ситуации», — заявил Макрон.

Когда французский лидер спустился c ледника и встретился с сотрудниками ведомства по защите биоразнообразия, журналисты и оппоненты президента ждали от него громких заявлений. Однако Макрон ограничился лишь общими заявлениями и подчеркнул, что сделает из экологии главную тему второй половины своего мандата.

И хотя накануне в среду правительство объявило о некоторых мерах по защите экологии, в том числе защите Монблана от действий туристов и ежегодной премии в размере 200 евро для госслужащих, отказавшихся от личного автомобиля, оппозиция обвинила Макрона в «лицемерии».

«Плач на фоне тающего ледника в момент, когда соглашения конференции по климату не соблюдаются, а выбросы парниковых газов лишь увеличиваются, это парад и PR», — заявил в толпе протестующих, которых разогнали до приезда Макрона, советник по экологии одной из ассоциаций Пьер Делпи. Его слова приводит агентство France-Presse.

«Это вздорный саммит, полный лицемерия, — отметил депутат от левой „Непокорной Франции“ Франсуа Рюффен. — Мы просим Макрона, который является президентом страны, а не региона, не ограничивать число восхождений на Монблан, а заняться структурными изменениями».

Представители партии также назвали президента, который, по их мнению, хочет стать «чемпионом Земли», «чемпионом по связям с общественностью».

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