Павленский предложил французскому СМИ опубликовать интимное видео кандидата в мэры Парижа. Ему отказали

Петер Павленский во время перформанса в Москве 23 июля 2012 г.

В среду, 12 февраля, российский художник-акционист Петр Павленский заявил о публикации интимного видео с участием кандидата в мэры Парижа от партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво. Через два дня после того, как в сети появились ролики, которые политик якобы отправлял неизвестной девушке, Гриво снял свою кандидатуру с выборов. Как написало издание Mediapart, до этого Павленский предлагал журналистам опубликовать видео, однако те отказались, увидив в них нарушение права на личную жизнь.

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Авторы издания Mediapart заявили, что Петр Павленский связался с ними 10 февраля, чтобы поговорить о «Бенжамене Гриво и девушке». После этого политический беженец из России пришел в редакцию и показал журналистам скриншоты сообщений с интимными видео, принадлежащих, по его словам, кандидату в мэры.

«В своей кампании Гриво неоднократно подчеркивал свою фанатичную приверженность семейным ценностям. Семья и дети для него все, и это делает его политическую деятельность осмысленной», — приводит Mediapart слова Павленского.

Позже Павленский заявил, что Гриво считает себя «гарантом семейного счастья», «живущего только верностью, любовью и заботой о счастье своей семьи». Видео, на которых, согласно заявлению активиста, запечатлен Гриво, противоречат его словам.

Поговорив с Павленским, журналисты Mediapart не нашли подтверждений того, что поведение, предписанное Гриво, можно назвать сексуальным домогательством. По словам художника, девушка не возражала против отправки подобных сообщений. Павленский также не подтвердил, что Гриво отправлял подобные сообщения другим девушкам.

«Есть тысячи моделей семьи. Измена, даже если она будет доказана, не является нелегальной. Речь идет о принципе неприкосновенности личной жизни. Этот принцип закреплен не только моралью, но и правом», — пишет Mediapart.

Авторы издания также не смогли выявить того, что Гриво мог использовать свое служебное положение и авторитет в этой ситуции. В своей политической кампании, как напоминает Mediapart, он не выступал за «запрет супружеской измены» и не опирался на религиозные ценности.

Журналисты напоминают, что публикация чужих сообщений интимного характера является преступлением. Действия, о которых заявил художник, можно квалифицировать как нарушение неприкосновенности личной жизни или как «порноместь». Наказание за эти преступления составляет до года или двух лет тюрьмы соответственно. Бенжамен Гриво уже заявил, что подаст заявление в полицию.

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