В Париже зафиксирована первая за пределами Азии смерть от коронавируса

Во Франции зафиксирована первая смерть от нового коронавируса Covid-19. В парижской больнице Bichat скончался 80-летний китайский турист, госпитализированный 25 января с тяжелой легочной инфекцией. Об этом в субботу, 15 февраля, объявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

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«Это первая смерть от коронавируса за пределами Азии и, следовательно, первая смерть в Европе», — сказала она на прессе-конференции. За пределами материкового Китая до сих пор было зарегистрировано только три смерти: на Филиппинах, в Гонконге и Японии.

80-летний китайский турист прибыл во Францию 23 января и с 25 января находился в реанимации. Его 50-летняя дочь, у которой также было выявлено заражение коронавирусом, помещена в ту же больницу, но, по словам министра, состояние ее здоровья не внушает опасений, и она скоро сможет выписаться.

В настоящее время во Франции зафиксировано 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четверо пациентов уже выписались из больницы. Среди них супружеская пара из Китая, которая также находилась в больнице Bichat, 48-летний уроженец Китая, лечившийся в Бордо, и врач, проходивший лечение в парижской больнице Pitié-Salpêtrière.

Шестеро пациентов пока еще находятся в больнице: дочь скончавшегося китайского туриста и пятеро британцев (четверо взрослых и 9-летний ребенок), заразившиеся от своего соотечественника в Верхней Савойе.

По последним сообщениям китайских властей, в Китае насчитывается около 66 тысяч зараженных коронавирусом, который уже стал причиной смерти 1523 человек. В субботу Центробанк Китая заявил, что в целях ограничения распространения эпидемии денежные купюры будут подвергнуты дезинфекции ультрафиолетовыми лучами и «помещены в карантин» на одну или две недели. Он призвал местное население избегать расчетов наличными.

За пределами Китая основным источником заражения коронавирусом остается круизное судно Diamond Princess, находящееся на карантине у берегов Японии. На сегодняшний день подтверждено 285 случаев заражения среди пассажиров и членов экипажа. В субботу, 15 февраля, было объявлено о том, что вновь проведенные анализы выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом.

США заявили о намерении эвакуировать своих граждан, находящихся на борту круизного лайнера, подчеркнув, что все вернувшиеся будут помещены на карантин на территории США на 14 дней. Японский государственный телевизионный канал NHK сообщил, что самолет, который вылетит из аэропорта в Токио, примет на борт около 400 граждан США.

В пятницу, 14 февраля, японские власти также начали эвакуацию пожилых и слабых пассажиров круизного лайнера, чьи анализы на наличие коронавируса оказались отрицательными.

На борту круизного лайнера находятся четыре гражданина Франции. Анализы одного из них дали положительный результат, и он госпитализирован в Японии. Министр здравоохранения Аньес Бюзен сказала, что у нее пока нет точных сведений о состоянии его здоровья.

Отвечая на вопрос о возможности репатриации французских граждан, министр заявила, что «Франция всегда готова репатриировать своих граждан: когда есть запрос и возможность сделать это, мы всегда рядом», но подчеркнула, что «мы должны подготовить нашу систему здравоохранения к возможному распространению пандемии и, следовательно, к распространению вируса на национальной территории».

До настоящего времени стратегия органов здравоохранения Франции по предотвращению распространения вируса на территории страны базировалась на госпитализации в каждом подозрительном случае, а также на выявлении и обследовании людей, с которыми зараженные могли находиться в контакте.

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом зафиксированы в тридцати странах, в том числе в Канаде (7 человек), США (15), Германии (16), Бельгии (1), Испании (2), Финляндии (1), Франции (11), Италии (3), Швеции (1), Великобритании (9), Австралии (15), ОАЭ (8), Южной Корее (28), Японии (39, не считая пассажиров круизного лайнера). В пятницу был зафиксирован первый случай заражения в Африке (Египет).

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