Как во Франции реагируют на публикацию Павленским интимной переписки кандидата в мэры Парижа?

Во Франции представители практически всех политических направлений осудили публикацию интимной переписки кандидата в мэра Парижа от президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво. Во Франции это вызвало настоящее политическое землетрясение. Ответственность за публикацию взял на себя российский художник-акционист Петр Павленский, которому теперь грозит до двух лет тюремного заключения по делу о «порномести». Французские СМИ рассказывают о «мутной» роли в этом деле Хуана Бранко, скандальной фигуры парижских крайне левых кругов и адвоката Джулиана Ассанжа.

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Что произошло?

Кандидат в мэры Парижа от президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снялся с выборов после распространения в интернете интимных видео и переписки. Ответственность за первоначальную публикацию взял на себя российский художник-акционист Павел Павленский, получивший политическое убежище во Франции в 2017 году. Изображения начали «гулять» по соцсетям со среды, 12 февраля. Малоизвестный сайт, на котором появился материал, утром в субботу был недоступен.

Газета Libération сообщила, что Павел Павленский сам позвонил в издание вечером в четверг, чтобы объяснить свой поступок. Павленский сказал, что хотел разоблачить лицемерие Бенжамена Гриво, который «постоянно опирается на семейные ценности», «постоянно рассказывает о жене и детях». «Он хочет быть главой города и врет избирателям. Я теперь живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — добавил художник.

Каким образом предполагаемая интимная переписка Бенжамена Гриво попала к Петру Павленскому пока неясно. Сам Павленский утверждает, что получил ее от «источника» — некой женщины, которая вступила в отношения с Гриво по взаимному согласию.

Сам Гриво не стал ни подтверждать, ни оспаривать подлинность этих материалов. Он назвал их публикацию «гнусным нападением» на его частную жизнь и заявил, что снимает свою кандидатуру ради семьи. «Моя семья этого не заслуживает. Никто не должен претерпевать такую жестокость», — добавил он.

Примечательно, что скандал разгорелся после того, как ссылку на интимные изображения у себя в твиттере разместил депутат Жоашен Сон-Форже, вынужденно покинувший президентскую партию после ряда скандальных заявлений. Депутат утверждает, что хотел таким образом «предупредить» Бенжамена Гриво и отрицает какие-либо намерения ему навредить.

Какова роль адвоката Хуана Бранко?

Издание Le Point отмечает, что перед публикацией интимного видео Петр Павленский консультировался с юристом Хуаном Бранко, адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скандальной фигурой парижских крайне левых кругов. Роль Бранко в этом деле Le Point называет «мутной». По данным источников, адвокат в начале февраля сам обращался к ряду людей, «размышляя над способом распространять интимные видео кандидата».

Le Point напоминает, что в октябре 2018 года Хуан Бранко спровоцировал полемику, заявив о гомосексуальности госсекретаря при министерстве образования Габриэля Атталя. Бранко также является автором эссе с «душком конспирологии» «Сумерки» (Crépuscule), добавляет издание. Бранко несколько раз был гостем российского телеканала RT France.

В интервью Franceinfo Бранко рассказал, что Павленский обратился к нему, чтобы понять, что может ему грозить за публикацию такого рода материалов. Бранко говорит, что поставил художнику ряд условий перед тем, как взяться за это дело: информация должна быть правдивой, достаточно компрометирующей, а сам Павленский не должен подвергаться манипуляциям со стороны кого-либо. В итоге Хуан Бранко согласился стать адвокатом Петра Павленского в этом деле.

Как во Франции реагируют на скандал?

Публикацию интимных видео во Франции осудили политики со всех флангов, в том числе оппоненты Бенжамена Гриво. Глава крайне левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал это «отвратительным» и призвал своих соратников не участвовать в «сведении счетов». Глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен предположила, что Гриво мог стать жертвой «заговора», но при этом назвала поведение политика «безответственным».

Евродепутат Рафаэль Глюксманн отметил, что эта история «глубоко омерзительна и пугающа для будущего». «Плевать на сексуальную жизнь (полностью законную) наших оппонентов, нужно сражаться на поле идей и проектов», — написал он у себя в фейсбуке.

Глава МВД Кристоф Кастанер напомнил, что публикация интимных видео без согласия автора является уголовным преступлением, которое карается крупным штрафом и тюремным заключением до двух лет. Министр культуры Франции Франк Ристер выразил надежду, что система юстиции вынесет «жесткие санкции». По его словам, публикации такого рода являются угрозой для демократии. Действующая мэр Парижа Анн Идальго призвала к уважению к частной жизни.

Адвокат Бенжамена Гриво заявил, что собирается подать в суд на всех причастных к посягательсву на частную жизнь его подзащитного: «псевдо-депутатов, псевдо-художников, псевдо-„желтых жилетов“».

Сам же Павленский в интервью LCI сказал, что не собирается останавливаться на одном лишь кандидате в мэры Парижа, и планирует и дальше бороться с «пропагандой и пуританизмом политиков».

Кто такой Бенжамен Гриво?

Бенжамен Гриво начал свою политическую карьеру в Соцпартии, был близким соратником Доминика Стросс-Кана. Соратником Эмманюэля Макрона он стал еще с 2015 года. Гриво был одним из основателей президентского движения «Вперед!», на основе которого была создана партия «Вперед, Республика!». В качестве официального представителя правительства Бенжамен Гриво отказал в аккредитации в Елисейском дворец российским СМИ RT и Sputnik.

Бенжамен Гриво, по соцопросам, не должен был выиграть выборы мэра Парижа. Он шел третьим с 15% поддержки. Лидером предвыборной гонки является действующая мэр, представительница социалистов Анн Идальго.

Дело о поножовщине на Новый год

Как выяснило издание Mediapart, французская полиция разыскивает Павленского по делу о поножовщине, которая произошла на новогодней вечеринке 31 января. Павленского подозревают в нападении с ножом на двух гостей.

В интервью Franceinfo Хуан Бранко, впрочем, опроверг, что его подзащитный в розыске. По его словам, в отношении Павленского идет предварительное расследование. Ранее о том, что он находится в розыске, у себя в фейсбуке писал сам Павленский. По делу о поножовщине Бранко не является адвокатом Павленского, так как он свидетель потасовки.

Mediapart пишет, что вечеринка проходила в «роскошной» квартире на парижском бульваре Сен-Жермен. Одним из организаторов праздника был адвокат Хуан Бранко. Один из свидетелей рассказал, что Павленский ударил в лицо гостя, который задел художника своими словами. Началась драка, в ходе которой, со слов свидетеля, Павленский взял нож и попытался им кого-то ударить. Тогда один из гостей разбил о голову Павленского бутылку шампанского. Несмотря на удар, Павленский воткнул нож в бедро одному гостю и ранил в лицо другого.

Сам Павленский говорит, что дрался с «группой провокаторов» и отрицает применение холодного оружия. Откуда у двух пострадавших ранения Павленский при этом не поясняет, пишет Mediapart. Он утверждает, что гости «сотрудничают с полицией» против него.

По данным Mediapart, полиция прибыла на место происшествия через несколько минут, но к этому моменту Павленского в квартире уже не было. По некоторым данным, от скрылся через черный ход.

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