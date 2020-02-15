Макрон: Россия будет продолжать попытки дестабилизировать западные демократии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации западных демократий. Это заявление он сделал в субботу, 15 февраля, на фоне скандала с публикацией интимной переписки своего соратника Бенжамена Гриво российским художником-акционистом Петром Павленским. В окружении президента утверждают, что заявления Макрона не связаны с этим скандалом.

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«Я думаю, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации или через частных лиц, или через спецслужбы, или через прокси (подставных лиц — RFI)», — сказал Макрон на 56-й конференции по безопасности в Мюнхене.

«Она (Россия) продолжит быть крайне агрессивным актором в ближайшие месяцы и ближайшие годы на всех выборах, — отметил президент Франции. — У нас очень мало антител, чтобы противостоять этим атакам».

По его словам, для противостояния атакам и понимания их источников нужно «усилить технологические оборонные способности и сотрудничество между спецслужбами» на Западе.

«Частные лица используют технологии deep fake, прибегают к манипуляциям, распространяют с огромной скоростью информацию разного рода, источник которой невозможно отследить, в гипермедиатизированных демократических системах, где все сразу узнается, с эффектом переживания и устрашения», — продолжил Эмманюэль Макрон.

По его словам, по этому вопросу, а также по другим проблемам Европа должна вступать в диалог с Россией, добиться деэскалации и «взаимной прозрачности». «Я не за Россию и не против России, я — за Европу», — отметил президент Франции.

Он отметил, что в европейские выборы вмешивалась не только Россия, но и американские ультраправые. Напомнив, Стив Бэннон, бывший советник Дональда Трампа, официально поддерживал главу французских крайне правых Марин Ле Пен на выборах в Европарламент, а также поддерживает тесные контакты с европейскими ультраправыми.

На конференции по безопасности в Мюнхене Макрон также высказался о санкциях в отношении России, введенных из-за войны в Украине. По его словам, эти меры «ничего не изменили». Однако он подчеркнул, что не предлагает снимать санкции с Москвы.

Эти заявление президент Франции сделал на фоне скандала с публикацией интимной переписки своего соратника, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Ответственность за первоначальную публикацию взял на себя российский художник-акционист Петр Павленский, получивший во Франции статус беженца. В окружении президента утверждают, что эти заявления не связаны напрямую с нынешним скандалом, отмечает LCI.

Напомним, в качестве официального представителя правительства Бенжамен Гриво отказал в аккредитации в Елисейском дворце российским СМИ RT и Sputnik, которые он назвал пропагандистскими. Адвокат Гриво Ришар Малька рассказал, что канал RT подал три иска на его клиента, обвинив его в клевете.

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