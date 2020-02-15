Петр Павленский задержан в Париже

Художник-акционист Петр Павленский, который утверждает, что он явился источником публикации интимной переписки и видео с участием Бенжамена Гриво, задержан в Париже. Об этом вечером в субботу, 15 февраля, сообщил французский канал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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Как ранее указавало издание Mediapart и как сообщает канал BFMTV, французская полиция со 2 января разыскивала Павленского по делу о поножовщине, которая произошла на новогодней вечеринке. Павленского подозревают в нападении с ножом на двух гостей.

По информации BFMTV, задержание Павленского сделано по делу о поножовщине и не касается недавнего скандала с публикациями. Тем не менее, публикация интимных видео без согласия автора также является уголовным преступлением, которое карается крупным штрафом и тюремным заключением до двух лет.

Издание Le Parisien уточняет, что Петр Павленский был задержан в субботу днем ​​на выходе из гостиницы в 16-м округе Парижа, в момент задержания его сопровождала молодая женщина. Павленский помещен под стражу в центральном полицейском участке 5-го и 6-го округов Парижа.

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