Петр Павленский и его подруга задержаны в Париже в связи с жалобой Бенжамена Гриво

Подругу Петра Павленского задержали по делу о посягательстве на частную жизнь политика Бенжамена Гриво

Подруга Петра Павленского Александра де Таддео задержана и помещена под стражу по делу о посягательстве на частную жизнь и распространении интимных изображений без разрешения заинтересованного лица. Дело было заведено по жалобе политика Бенжамена Гриво. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает Le Figaro. Позднее стало известно, что Павленский также взят под стражу по этому делу.

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По сведениям канала BFMTV, 29-летнюю уроженку города Мец сначала допросили как свидетельницу, а затем взяли ее под стражу. Со ссылкой на источники в полиции канал BFMTV сообщает, что именно она была получательницей интимных видео Гриво. Переписка, по всей вероятности, относится к 2018 году. В отношениях с Петром Павленским Александра де Таддео состоит с января 2019 года.

Спутнице Петра Павленского могут предъявить обвинения в посягательстве на личную жизнь и распространении изображений сексуального характера без разрешения заинтересованного лица. За несколько часов до задержания Петра Павленского Бенжамен Гриво подал жалобу на посягательство на его личную жизнь против неустановленного лица Х. Парижская прокуратура начала расследование по факту вторжения в личную жизнь и поручила его Бригаде по пресечению правонарушений в отношении личности (BRDP).

Напомним, что Петр Павленский заявил газете Libération, что опубликовал интимные видео Бенжамена Гриво ради того, чтобы «разоблачить лицемерие» кандидата в мэры Парижа.

Адвокат Бенжамена Гриво Ришар Малька в интервью каналу LCI назвал это объяснение «гротескным». «Я редко видел более циничную личность. Мы столкнулись с абсолютным мошенничеством, при котором псевдо-художники считают, что находятся под диктатурой и имеют право читать мораль». Он также выразил сомнения в том, что Петр Павленский действовал в одиночку.

«Мы надеемся определить связи и степень ответственности всех участников этой политической операции по дестабилизации», — заявил Ришар Малька.

Сам Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраоя, по делу о насилии с применением оружия, предположительно совершенном 31 декабря во время вечеринки с участием адвоката Хуана Бранко. Позднее в прокуратуре сообщили, что акциониста взяли под стражу в связи с жалобой Бенжамена Гриво.

Le Monde цитирует речь Петра Павленского перед студентами-юристами в декабре 2019 года, на встрече с которыми Павленский заявил, что «политическое искусство — это искусство», требующее «действий, чтобы заставить государственный аппарат разоблачить себя». Для этого, по мнению Павленского, «художник использует те же инструменты, что и власть».

Далее Le Monde пишет, что в деле Гриво Петр Павленский «перешел от теории к практике» с помощью «хорошо известной в России технологии компромата». Во Франции использование такого «компромата» считается уголовным преступлением, которое карается крупным штрафом и тюремным заключением до двух лет.

ТАСС в связи с задержанием Петра Павленского сообщил, что у посольства России нет с ним никаких контактов, но «в случае обращения его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России».

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