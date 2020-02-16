К берегам Франции подошел ураган «Деннис»

Шторм у берегов Южного Уэльса, вызванный ураганом "Деннис", 16 февраля 2020 г.

В воскресенье, 16 февраля, метеорологическая служба Франции объявила об «оранжевом» уровне опасности в шести департаментах Нормандии и Бретани в связи с приближением к берегам Франции урагана «Деннис».

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Ураган «Деннис» в это воскресенье уже прошел над территорией Великобритании, где был объявлен «красный», наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями и шквальными порывами ветра.

К полудню в Великобритании был зафиксирован «самый высокий показатель количества предупреждений и оповещений о наводнениях, когда-либо зарегистрированных ранее», — написал директор британского Агентства по охране окружающей среды (EA) в своем твиттере, уточнив количество таких оповещений — 594.

Во французских департаментах порывы ветра будут достигать скорости в 120 км/ч и сопровождаться проливными дождями. Морское сообщение между Великобританией и Кале прервано.

Компания Enedis сообщила, что около 14 тысяч семей в Нормандии и Бретании остались в воскресенье утром без электричества. В основном это вызвано попаданием веток деревьев и различного мусора на линии высоковольтных передач.

Падение деревьев на железнодорожные пути явилось причиной нарушения движения поездов по линиям Ренн-Сен-Мало и Ренн-Сен-Бриё.

Ураган «Деннис» далее будет двигаться в сторону Дании и Балтийского моря.

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