Министр здравоохранения стала кандидатом на выборах мэра Парижа вместо Бенжамена Грево.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен объявила, что выставляет свою кандидатуру от правящей партии «Вперед, Республика!» на выборах мэра французской столицы. Решение о ее кандидатуре принималось в самой партии, которую недавно потряс скандал с публикацией видео интимного характера бывшего кандидата в мэры Бенжамена Гиво.

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В воскресенье, 16 февраля, на заседании национального комитета правящей партии была выбрана кандидатура Аньес Бюзен. Она возглавит партийный список на муниципальных выборах, которые пройдут в марте 2020 года.

«Я сделаю это, чтобы выиграть», – заявила агентству France-Presse Аньес Бюзен. Она также сказала, что в ближайшее время покинет свой пост министра здравоохранения. Агентство также уточняет, что с пятницы, – момента, когда разгорелся скандал с интимным видео, в котором замешан Петр Павленский, – многие члены партии «Вперед, Республика!» просили Аньес Бюзен выставить свою кандидатуру.

Согласно источнику агентства в президентской партии, в ближайшие часы будет объявлено о том, кто станет новым министром здравоохранения Франции.

58-летняя Аньес Бюзен врач по профессии. В правительства Эдуара Филиппа ей пришлось столкнуться с забастовкой медработников Франции, а также с эпидемией коронавируса. На муниципальных выборах в Париже ей придется столкнуться с двумя женщинами-соперницами: действующим мэром Париже Анн Идальго (от партии социалистов) и мэром VII округа столицы Рашидлой Дати (от партии республиканцев).

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