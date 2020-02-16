На территории Франции зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом

Во Франции зарегистрирован двенадцатый случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом вечером в субботу, 15 февраля, объявило Министерство здравоохранения страны.

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Заражение вирусом выявлено у британца, который принадлежал к группе туристов, проводивших отпуск в Верхней Савойе и заразившихся от гостя, ранее побывавшего в Сингапуре. На прошлой неделе вирус был обнаружен у пяти человек (четырех взрослых и ребенка).

Тогда же все одиннадцать человек, находившихся в очаге заражения, были госпитализированы, и заражение было подтверждено у пятерых. Теперь вирус обнаружен у еще одного человека, проживавшего в шале горнолыжной станции Контамин-Монжуа.

«Пациент находится в строгой изоляции в больнице города Лиона с прошлой субботы, в соответствии с процедурой усиленного наблюдения за контактными случаями», — сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения Франции.

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