«Порноместь»: должен ли был Бенжамен Гриво продолжить избирательную кампанию?

Бенжамен Гриво подал жалобу о посягательстве на свою личную жизнь. В связи с ней уже задержаны Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео

Один из ближайших соратников президента Эмманюэля Макрона Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа из-за «слива» предполагаемой интимной переписки. Обнародование порнографических изображений без разрешения карается во Франции крупным штрафом и тюремным заключением до двух лет. Мог ли и должен ли был Гриво, ставший жертвой «порномести», продолжить избирательную кампанию?

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Бенжамен Гриво немедленно снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после распространения в интернете его предполагаемой интимной переписки. В воскресенье стало известно, что Гриво заменит нынешняя министр здравоохранения Аньес Бюзен. Ответственность за первоначальную публикацию взял на себя акционист Петр Павленский, получивший во Франции политическое убежище в 2017 году.

Гриво объяснил, что снялся с выборов ради своей семьи: «Моя семья этого не заслуживает. Никто не должен подвергаться такому насилию. Что касается меня, я не хочу больше показываться (на публике), если теперь любые удары разрешены. Это зашло слишком далеко». Политик таким образом в один миг свел на нет месяцы подготовки своей команды к выборам.

И это — несмотря на то, что в предполагаемых действиях Гриво, о которых рассказал Павленский, не было ничего незаконного. Речь шла о переписке по обоюдному согласию с совершеннолетней женщиной, очевидно, без злоупотребления властью. Супружеская измена во Франции никак не наказывается законом. Гриво никогда и не агитировал за супружескую верность.

Зато самого Павленского могут теперь привлечь к уголовной ответственности. Во Франции «порноместь» (revenge porn) является уголовным преступлением. Она наказывается штрафом до 60 тысяч евро и тюремным заключением до двух лет. Речь идет об обнародовании или передаче третьему лицу фото, видео или переписки сексуального характера без разрешения заинтересованного лица. Чаще всего такие материалы распространяют ради мести. Отягчающем обстоятельством является публикация в сети.

Юристы объясняют, что под статью могут попасть все, кто поделился ссылкой или непосредственно изображнениями. Например, депутат Жоашем Сон-Форже, разместивший ссылку у себя в твиттере (с чего скандал начал набирать обороты).

Адвокат Бенжамена Гриво подал жалобу на неустановленное лицо X о посягательстве на частную жизнь. В связи с жалобой уже задержаны Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео. По некоторым данным, девушка могла быть получательницей интимных видео Бенжамена Гриво.

Стоило ли отказываться от избирательной кампании?

Многие во Франции уверены: Бенжамен Гриво не просто мог, но и должен был продолжить кампанию. Режиссер Овидия (Ovidie) считает, что Гриво отправляет плохой сигнал многочисленным жертвам «порномести». Она напоминает, что случаи «порномести» нередко случаются в старшей школе. Жертвами чаще всего становятся девушки. Интимные фото и видео старшеклассниц появляются в сети без их разрешения. И именно жертвы «порномести», а не их обидчики, чаще всего становятся объектами насмешек и буллинга.

«Какой месседж Бенжмен Гриво косвенно отправляет этим девушкам, так скоро снимая свою кандидатуру с выборов? Что именно жертвы должны исчезнуть из общественного пространства», — пишет Овидия в своей колонке в Libération. Овидия первоначально получила известность как феминистская порноактриса, режиссер порнофильнов, а затем как автор документального кино.

Она считает, что Гриво должен был заявить следующее: «Я подтверждаю, это действительно мой член. Я не сделал ничего незаконного. И я буду подавать в суд на тех, кто распространил эти изображения, потому что закон меня в этом поощряет. И потому что стыд должен перейти в противоположный лагерь».

Соцопросы показывали, что Гриво, представляющий президентскую партию «Вперед, Республика!», не должен был выиграть выборы. Он шел третьим с 15% поддержки. Эксперт по кризисной коммуникации Флориан Сильники уверен, что кандидат мог бы набрать политический вес на фоне скандала, обернув эту неприятность в свою пользу.

К тому же во Франции общественность в целом терпимо и спокойно относится к внебрачным связям политиков (если все по обоюдному согласию). Взять, например, Франсуа Миттерана. Недавно вышла книга с его письмами тайной возлюбленной и матери его внебрачного ребенка, которая и вовсе вызвала волну ностальгии.

Флориан Сильники отмечает еще одно: французские политики отличаются «полнейшей цифровой незрелостью» и недооценивают риск ударов «ниже пояса». Политконсультант советует обратить внимание на британский и американский опыт. «В США, если вы хотите стать кандидатом, вы со своей командой обсуждаете все деликатные темы, которые могут быть „слиты“ перед выборами. И если вы говорите неправду членам своей команды, они не смогут бороться за вас, когда информация будет опубликована», — говорит Сильники.

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