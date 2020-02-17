«Акция» Павленского: 50% французов шокированы распространением порновидео

После скандала с интимными видео Бержамен Гриво cнял свою кандидатуру с выборов.

17 февраля телеканал BFMTV опубликовал данные соцопроса об отношении французов к распространению интимных видеозаписей экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

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Половина опрошенных заявили, что «шокированы» фактом распространения этих изображений в Интернете. 14% — «не шокированы», еще 35% сказали, что им «безразлично» это событие.

Как отмечает соцслужба Elabe, проводившая опрос по заказу телеканала BFMTV, наибольшее число «шокированных» выявлено среди сторонников Эмманюэля Макрона (67%) и экс-кандидата в президенты от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона (65%).

Кроме того, 66% французов считают, что «активисты», которые устраивают подобные «акции» против политиков, «не правы».

Напомним, 14 февраля кандидат от партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после обнародования в Интернете интимных видеозаписей, предположительно, сделанных им самим.

Ответственность за публикацию этих данных взял на себя акционист Петр Павленский.

В субботу, 15 февраля, он, а также его спутница, француженка Александра де Таддео были задержаны полицией. Их подозревают по делу о посягательстве на частную жизнь и распространении интимных изображений без разрешения заинтересованного лица.

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