«Ему, несомненно, помогли»: как во Франции развивается скандал вокруг Петра Павленского

Петр Павленский во время интервью AFP 14 февраля 2020 года, на следующий день его задержали в 16-м округе Парижа.

Спикер французского правительства Сибет Ндиай считает, что российскому художнику-акционисту Петру Павленскому «несомненно, помогли» организовать публикацию интимных видео Бенжамена Гриво, экс-кандидата от правящей партии на выборах мэра Парижа. С таким заявлением она выступила утром в понедельник, 17 февраля, в эфире телеканала LCI. Тем временем французские СМИ продолжают выяснять подробности этого дела, которое стало для Франции политическим землетрясением.

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«Я не хочу распространять теории заговора, однако, я отмечаю, что для того, чтобы осуществить все это, нужна определенная техничность», — заявила официальный спикер французского правительства Сибет Ндиай, комментируя публикацию интимных видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

По ее словам, пока рано делать выводы, потому что расследование дела только началось. Однако, как отмечает госпожа Ндиайе, она сомневается, что Петр Павленский мог в одиночку создать сайт, а также самостоятельно написать текст на французском, которым он владеет не в совершенстве. «Я не уверена, что именно он — центральная фигура в этом деле», — заключила она.

Один из ближайших соратников Эмманюэля Макрона Бенжамен Гриво, который через месяц должен был участвовать в выборах мэра Парижа от правящей партии «Вперед, Республика», в пятницу, 14 февраля, вышел из гонки после публикации Петром Павленским интимных видео с его участием. Видео, как выяснилось в субботу, были адресованы девушке акциониста, француженке Александре де Таддео.

Оба в тот же день были задержаны и взяты под стражу по делу о посягательстве на частную жизнь и распространении интимных изображений без разрешения заинтересованного лица. Павленский также был взят под стражу по делу о поножовщине на новогодней вечеринке, организованной крайне левым адвокатом Хуаном Бранко, сторонником движения «желтые жилеты» и автором книги, посвященной Джулиану Ассанжу.

«Троица без стыда и совести»

Издание Le Monde публикует расследование, посвященное «троице без стыда и совести» — так журналисты называют Павленского, его подругу Александру де Таддео и адвоката Хуана Бранко. Как утверждает Le Monde, Петр Павленский и де Таддео познакомились с Бранко в декабре 2019 года, когда акционист выступал с конференцией в университете Пантеон-Ассас. Павленский пригласил Бранко на свою конференцию якобы в качестве ответного жеста после того, как последний позвал акциониста на конференцию в Лиссабоне под названием «Сопротивление власти». Павленский в Лиссабон приехать не смог и прислал вместо себя своего бывшего адвоката Доминик Бейретер-Минков, которая защищала его в деле о поджоге Банка Франции.

Сам Бранко рассказал Le Monde, что ничего не знал об Александре де Таддео до момента их встречи в Пантеоне, тогда как Павленский казался ему «важнейшей фигурой».

Александре де Таддео 29 лет. Она родом из Меца на востоке Франции и учится на факультете международного права в Париже, до этого училась в школе коммуникации. Издание «Монд» отмечает, что она свободно говорит по-русски, а тема ее дипломной работы — «Внешняя политика Российской Федерации в Арктике». Она была в Арктике в марте прошлого года. Кроме того, девушка вела программу на студенческом радио Fréquence protestante. В мае 2017 года де Таддео приглашала в эфир сотрудника российского посольства во Франции Александра Макогонова.

Петр Павленский и Александра де Таддео в лифте парижского Дворца правосудия в день суда над акционистом, 10 января 2019 года ©Георгий Пинхасов

«Она страшно напугана»

По информации издания Le Parisien, Александра де Таддео познакомилась с Бенжаменом Гриво весной 2018 года — сначала они обсуждали политику, затем переписка стала интимной. На допросе она рассказала следователям, что публикация интимных видео, которые прислал ей Гриво, была не политическим, а личным жестом. Якобы она действовала из мести — девушке не понравилось, как с ней вел себя политик, пишет Le Parisien. Девушка «страшно напугана и потеряна», она не понимает масштаб происходящего, утверждает издание.

В окружении Гриво, как пишет Le Parisien, не исключают ловушку, направленную лично против Эмманюэля Макрона. Гриво — один из ближайших соратников президента Франции, он организовывал его предвыборную кампанию и был одним из основателей президентского движения «Вперед!», на основе которого была создана партия «Вперед, Республика!». В качестве официального представителя правительства Бенжамен Гриво отказал в аккредитации в Елисейском дворце российским СМИ RT и Sputnik, которые он назвал пропагандистскими.

В понедельник родители Александры дали интервью радиостанции franceinfo, в котором ее отец заявил, что его дочь — «серьезная девушка», «не анархистка». По его словам, она либо не понимает, что делает, либо стала жертвой манипуляции.

«Это огромный шок для нас, мы задаемся вопросом, как она могла оказаться в этой ситуации, это совсем не в ее стиле», — заявила в интервью Le Parisien мать девушки. Она убеждена, что ее дочь «очень влюблена» в Павленского, который является ее полной противоположностью. «Она очень добрая…Я думаю, что этот мужчина ей манипулирует», — цитирует издание слова женщины.

Могут ли Павленского выслать из Франции?

Во Франции стали раздаваться голоса, призывающие лишить Павленского статуса политического беженца и выслать его из страны. В частности с таким предложением выступил депутат от правящей партии «Вперед, Республика» Брюно Кестель.

Однако на деле осуществить это крайне сложно. Случаи высылки существуют, но они крайне редки. Согласно французскому законодательству, для того, чтобы выслать беженца из страны, тот должен совершить военное преступление или преступление против человечества. Кроме того, причиной для высылки может стать серьезное правонарушение, которое карается 10 годами тюрьмы.

Публикация интимных видео без согласия заинтересованного лица является во Франции уголовным преступлением, которое карается штрафом до 60 тысяч евро и тюремным заключением до двух лет. Этого недостаточно для того, чтобы лишить акциониста статуса беженца, отмечает в комментарии JDD французский адвокат Гастон Гонсалес.

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