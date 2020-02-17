Парламент Франции начал обсуждать пенсионную реформу

В понедельник, 17 февраля, в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) начались дебаты по законопроекту о пенсионной реформе. Этот законопроект привел к самой длительной в истории Пятой республики забастовке. Правительство надеется провести голосование в первом чтении до муниципальных выборов, которые пройдут в конце марта.

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«Длинным марафоном с неясным исходом» назвало начало парламентских дебатов по пенсионной реформе агентство France-Presse. В честь начала слушаний французские профсоюзы объявили о новом забастовочном дне, однако этот призыв поддержали далеко не все: в понедельник в парижском регионе Иль-де-Франс ходил практически весь транспорт, а поездам дальнего следования помешал только ураган «Деннис».

На открытии слушаний по пенсионной реформе спикер нижней палаты парламента Франции Ришар Ферран предложил ограничить дебаты 100 часами, которые можно распределить на ближайшие три недели. Однако депутаты от партии коммунистов и «Непокорной Франции» отказались.

Чтобы «потопить реформу в дебатах», оппозиция предложила, в общей сложности, 41 тысячу поправок к законопроекту. Даже трех недель обсуждения – довольно длительный для французского парламента срок – будет мало, если каждую поправку рассматривать отдельно.

Для принятия реформы правительство может воспользоваться статьей 49.3 Конституции, которая позволяет принять законопроект без обсуждения и голосования парламента (при этом, правда, парламент должен проголосовать по вопросу о доверии кабинету министров). Однако в Елисейском дворце и в Матиньоне пока отказываются от этой меры, которая лишний раз подтвердит непопулярность президента. Пока власти надеются уложиться в установленные сроки: голосование по законопроекту в первом чтении пройдет через три недели, а окончательное принятие текста запланировано на начало лета.

Пенсионная реформа во Франции предполагает устранение так называемых «специальных режимов», которые регулируют выплаты в разных профессиональных категориях. Вместо этого правительство предлагает перейти к «универсальному» пенсионному режиму. После реформы должна быть установлена единая ставка пенсионных взносов, а сумма пенсионных выплат будет рассчитываться с учетом всей карьеры (а не последних лет или месяцев, как сейчас). Остается открытым вопрос об установлении «стандартного» возраста выхода на пенсию – так как эта мера вызвала наибольшее сопротивление французов, правительство еще продолжает вести переговоры об этом с профсоюзами.

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