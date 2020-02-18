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На Петра Павленского в Париже завели два уголовных дела

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Петр Павленский в Париже, 14 февраля 2020 г.
Петр Павленский в Париже, 14 февраля 2020 г. Lionel BONAVENTURE / AFP
RFI

Прокуратура Парижа возбудила в отношении акциониста Петра Павленского два уголовных дела: о поножовщине в новогоднюю ночь и о публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво. По делу о «порномести» также проходит подруга Павленского, француженка Александра де Таддео. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в прокуратуре Парижа.

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Утром во вторник Петр Павленский и Александра де Таддео предстали перед судом в Париже. По делу о драке на новогодней вечеринке прокуратура потребовала поместить акциониста под арест. Ему вменяют насилие с применением оружия в состоянии алкогольного опьянения. 

По делу о «порномести» прокуратура запросила для Петра Павленского и Александры де Таддео меру пресечения в виде судебного контроля (мера, близкая подписке о невыезде). Речь идет о статьях о вторжении в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера без разрешения заинтересованных лиц. 

Ранее истек срок задержания российского акциониста, который взял на себя ответственность за публикацию интимных видео политика Бенжамено Гриво. Гриво в результате снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа. Подруга Павленского Александра де Таддео, возможно, была получательницей интимных видео Гриво. Она также была задержана для допроса. 

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