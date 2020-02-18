Павленскому предъявили обвинение и отпустили из-под стражи

Акционисту Петру Павленскому предъявлено обвинение по уголовному делу о публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво. Задержанный ранее Павленский отпущен под судебный контроль (подписку о невыезде). Об этом во вторник вечером, 18 февраля, сообщил его адвокат Ясин Бузру, добавив, что обвинение по второму уголовному делу — о насилии с применением оружия — пока не предъявлено. Судебный следователь вызовет Павленского позже для принятия процессуального решения.

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Вечером 18 февраля адвокат российского акциониста Ясин Бузру сообщил журналистам о том, что Павленский стал обвиняемым по уголовному делу о публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво. Утром парижская прокуратура возбудила дело по статьям о вторжении в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера без разрешения заинтересованных лиц (срок наказания — до 2 лет заключения).

Вторым фигурантом дела стала подруга Павленского, француженка Александра де Таддео (получатель видео). Ей обвинения по уголовному делу были предъявлены несколькими часами ранее.

В отношении Павленского и де Таддео избрана мера пресечения в виде судебного контроля (мера, близкая подписке о невыезде).

Как сообщил адвокат, по делу о поножовщине в новогоднюю ночь обвинения Павленскому пока не предъявлены. «Он будет вызван позже» к судебному следователю по этому делу, — уточнил Ясин Бузру. Судебные источники сообщили France-Presse, что Павленскому уже вручена повестка на допрос «на ближайшие дни». Дело о драке на новогодней вечеринке прокуратура также возбудила в этот вторник, потребовав поместить Павленского под арест. Его подозревают в насилии с применением оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Павленского задержали в минувшие выходные после жалобы, поданной в полицию политиком Бенжаменом Гриво. Из-за скандала близкий соратник президента Макрона снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

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