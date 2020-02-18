Экс-соратница Павленского Оксана Шалыгина: «Оставьте меня в покое»

Оксана Шалыгина рассказала RFI, что после взятия под стражу Петра Павленского по делу о публикации интимных видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, ее осаждает французская пресса. Вместе с тем Шалыгина, которая воспитывает двоих их общих дочерей, утверждает, что не имеет к этому никакого отношения и не хочет комментировать произошедшее.

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«Я обращаюсь ко всем тем, кто хочет получить мои комментарии по делу Павленского и компании, — заявила Шалыгина. — Я к этому не имею никакого отношения. Но это коснулось меня и моих детей».

«Я настоятельно рекомендую оставить меня и моих детей в покое», — подчеркнула она.

«Мы расстались с Петром Павленским 28 ноября 2018 года по моей инициативе», — говорит Шалыгина.

По ее словам, с Александрой де Таддео Петр Павленский начал общаться задолго до их расставания. «Я знала со слов Петра о том, что она организовала встречу с ним на студенческом радио», — рассказала она.

Французская пресса утверждает, что Петр Павленский встречается с Александрой де Таддео с января 2019 года. Впервые они публично появились вместе на суде над Петром Павленским и Оксаной Шалыгиной по делу о поджоге Банка Франции.

Именно 29-летняя студентка Александра де Таддео была получательницей интимных видео ближайшего соратника Эмманюэля Макрона и экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

Ранее во вторник стало известно, что де Таддео предъявили обвинения в «посягательстве на частную жизнь» и «распространении без согласия заинтересованного лица записей сексуального харатера». Как рассказала ее адвокат, ее подзащитную отпустили из- под стражи под так называемый «судебный контроль» (мера, близкая к подписке о невыезде) и запретили ей общаться с Петром Павленским, который также проходит по этому делу.

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