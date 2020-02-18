Подруга Павленского заявила о своей непричастности к публикации интимных видео с Бенжаменом Гриво

Петр Павленский и Александра де Таддео в лифте парижского Дворца правосудия в день суда над акционистом, 10 января 2019 года.

Адвокат подруги Павленского Александры де Таддео Ноэми Седи-Коттье (Noémie Saidi-Cottier) подтвердила во вторник, 18 февраля, что именно де Таддео была получательницей интимных видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Эти кадры российский художник-акционист Петр Павленский опубликовал на созданном им сайте pornopolitique 12 февраля.

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«Ее позиция ясна, видео были опубликованы не по ее инициативе, она отрицает свое участие в распространении этих кадров. В остальном она поддерживает своего бойфренда», — заявила адвокат 29-летней Александры де Таддео. Ее слова приводит AFP.

Как уточнила Ноэми Седи-Коттье, ее подзащитная «очень устала» после 48-часового содержания под стражей и ночи, проведенной в полицейском участке при парижском суде.

По ее словам, Александра де Таддео сотрудничает со следствием, она отдала коды от своего телефона и ответила на все вопросы. «Она будет говорить с прессой, когда соберется с духом», — отметила адвокат.

Ранее во вторник стало известно, что де Таддео предъявили обвинения в «посягательстве на частную жизнь» и «распространении без согласия заинтересованного лица записей сексуального харатера». Ее отпустили из- под подписку о невыезде и запретили ей общаться с Петром Павленским, который также проходит по этому делу.

Как заявил источник AFP, близкий к следствию, сам Павленский отказался отвечать на вопросы следователей. Однако, как рассказала журналистка France Télévisions Натали Перез (Nathalie Perez), художник подтвердил, что распространил видео «исключительно в политических целях, чтобы указать на лицемерие кандидата в мэры Парижа» Бенжамена Гриво.

Адвокатом Петра Павленского стал Ясин Бузру (Yassine Bouzrou). Ранее адвокатом художника называл себя Хуан Бранко. Парижская коллегия адвокатов начала в понедельник деонтологическое расследование в связи с неясной ролью Бранко в этом деле, и он не смог стать защитником Павленского. Бранко был организатором новогодней вечеринки, в ходе которой Павленский подрался с другими гостями.

Утром во вторник Петр Павленский и Александра де Таддео предстали перед судом в Париже. По делу о драке на новогодней вечеринке прокуратура потребовала поместить акциониста под арест. Ему вменяют насилие с применением оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее, во вторник, стало известно, что Петру Павленскому предъявили обвинение по делу о публикации интимных видео и отпустили его из-под стражи.

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