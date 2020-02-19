Макрон объявил о борьбе с «иностранным влиянием» ислама во Франции

Франция намерена бороться с «исламистским сепаратизмом». Президент страны Эмманюэль Макрон объявил в среду, 18 февраля, серию мер, направленных на борьбу с «иностранным влиянием» ислама во Франции. Такое заявление французский лидер сделал в Мюлузе на востоке Франции — одном из 15 городов, где власти целенаправленно борются с влиянием исламистов.

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Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по борьбе с «исламистским сепаратизмом». В частности Франция перестанет принимать иностранных имамов, которых отправляют другие государства, в первую очередь Алжир, Марокко, Тунис и Турция. Параллельно в стране начнут обучать больше французских имамов. Те иностранные представители исламского духовенства, которые уже находятся во Франции, получат предписание уехать, подчеркнул президент.

Кроме того, Франция намерена усилить контроль за иностранным финансированием мечетей. «Мы должны знать, откуда приходят деньги, кто их получает и для чего», — заявил Макрон. В том числе французский лидер задался вопросом о финансировании огромной мечети Ан-Нур в Мюлузе и прилегающего к ней комплекса с магазинами, школами и бассейном. Большая часть денежных средств на строительство объекта была выделена организацией из Катара Qatar Charity.

«Исламистский сепаратизм несовместим со свободой и равенством, несовместим с неделимостью республики и единством нации», — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

«Это были меры, которых мы ждали годами», — прокомментировал заявление Макрона в интервью радиостанции franceinfo глава фонда французского ислама Галеб Беншейх (Ghaleb Bencheikh). «Мы выступаем за французский ислам, за французскую манеру исповедать исламскую религиозную традицию», — отметил он.

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