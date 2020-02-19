МВД Франции: Павленского не могут лишить статуса беженца из-за скандала с «порноместью»

Российского акциониста Петра Павленского не могут лишить политического убежища во Франции из-за скандала с интимной перепиской Гриво

Российского акциониста Петра Павленского, которому предъявили обвинения во вмешательстве в частную жизнь политика Бенжамена Гриво, не могут из-за этого лишить статуса беженца во Франции. Об этом 19 февраля агентству AFP сообщили в МВД Франции.

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«То, что ставится в вину Петру Павленскому, не может рассматриваться как оправдание лишения статуса (беженца), согласно статье L711-6 Кодекса о въезде и пребывании иностранцев и о праве на убежище», — объясняют в ведомстве.

По этой статье, политического убежища человека можно лишить в двух случаях. Первое: если есть серьезные причины полагать, что присутствие во Франции этого человека представляет значительную угрозу государственной безопасности. Второе: если человек был осужден во Франции (или ряде других стран) в последней инстанции за терроризм или по другой уголовной статье, предусматривающей лишение свободы от десяти лет.

Французское бюро по защите беженцев и апатридов (Ofpra) со своей стороны поясняет, что статус беженца может быть отозван при совершении трех видов преступлений: преступления, посягающие на мир, военные преступления, преступления против человечности.

Это совсем не то, что вменяют Петру Павленскому. Ему грозит штраф и до двух лет заключения по делу о вмешательстве в частную жизнь и распространении изображений сексуального характера без согласия заинтересованного лица. После публикации интимной переписки свою кандидатуру с выборов мэра Парижа снял кандидат президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво. Петр Павленский заявил, что опубликовал эти матералы, чтобы продемонстрировать «лицемерие» политика. Сам Гриво подал жалобу в полицию о вмешательстве в его частную жизнь.

По этому же делу проходит подруга Павленского, француженка Александра де Таддео. Она говорит, что была получательницей видео Бенжамена Гриво, но отрицает свою причастность к распространению этих материалов.

На фоне скандала ряд публичных фигур, в том числе депутат от партии «Вперед, Республика!» Брюно Кестель, призвали лишить Павленского политического убежища.

Петр Павленский также проходит по делу о поножовщине на новогодней вечеринке в Париже.

Петр Павленский и его бывшая соратница Оксана Шалыгина получили во Франции политическое убежище в мае 2017 года. Они покинули Россию с двумя детьми, после того как в отношении акциониста началась проверка по заявлению актрисы Театра.doc. Она обвинила художника в насильственных действиях сексуального характера.

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