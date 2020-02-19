Первый реактор старейшей французской АЭС Фессенхайм остановят в субботу

АЭС Фессенхайм расположена в Эльзасе на востоке Франции. Это старейшая из действующих атомных электростанций в стране

Работа реактора номер 1 старейшей из действующих французских АЭС Фессенхайм прекратится в ближайшую субботу. Полностью АЭС Фессенхайм будет остановлена 30 июня, с прекращением работы второго реактора. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 19 февраля.

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В офисе премьер-министра Франции называют закрытие АЭС Фессенхайм первым этапом в реализации нынешней энергетической стратегии. Правительство планирует снизить долю атомной энергетики в производстве электричества с 75% до 50% к 2035 году. В этих целях будут остановлены 14 из 58 французских ядерных реакторов.

Компания-оператор французских АЭС EDF за остановку АЭС Фессенхайм получит компенсацию минимум в 400 миллионов евро. Министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что в EDF гарантировали, что никто из сотрудников АЭС Фессенхайм не потеряет работу. Даты закрытия двух реакторов в EDF назвали в сентябре.

В рамках энергетической стратегии планируется также увеличить производство возобновляемой («зеленой») электроэнергии. А последняя угольная электростанция должна закрыться во Франции в 2022 году.

АЭС Фессенхайм расположена в Эльзасе на востоке Франции. Это старейшая из действующих атомных электростанций в стране. Ее ввели в эксплуатацию в 1977 году. На ней действуют два реактора мощностью по 900 МВт каждый. На АЭС неоднократно происходили аварии и сбои в работе. Закрытие АЭС Фессенхайм неоднократно откладывали. Представители профсоюзов выражали опасения, что с закрытием станции будут закрыты и две тысячи рабочих мест.

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