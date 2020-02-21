Петр Павленский признал, что украл интимные материалы Бенжамена Гриво

Российский акционист Петр Павленский украл интимное видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. В этом он признался в интервью телеканалу CNN, опубликованном в пятницу, 21 февраля.

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По словам Павленского, он тайно выкрал видеозапись и другие скандальные материалы из компьютера своей подруги Александры де Таддео, состоявшей ранее в близких отношениях с Гриво. Акционист утверждает, что де Таддео узнала о том, что он нашел и использовал материалы, лишь после их публикации. «Конечно, она была недовольна, что я не спросил ее разрешения», — заявил Павленский. Во время допроса француженка признала, что получала эти сообщения и видео, но отрицала свою причастность к их распространению в интернете.

Напомним, один из ближайших соратников президента Франции Эмманюэля Макрона Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после «слива» интимной переписки и видео. Петр Павленский взял на себя ответственность за публикацию. Его задержали и допросили, а затем отпустили под судебный контроль. Ему грозит до 60 тысяч евро штрафа и до двух лет лишения свободы.

В интервью CNN Павленский заявил, что публикация интимных материалов Гриво — лишь начало его большого художественного проекта. «Конечно, я был рад, когда увидел, что людям действительно нужен такой первый политический порноресурс. Вы видите сами, что люди сразу стали просматривать эти материалы. Это новое медиа, которое было нужно людям. Оно просуществовало лишь три дня. Но это было началом, теперь я должен выстроить все заново», — объяснил Павленский в интервью CNN. Рассказывать подробнее о своих будущих проектах акционист отказался.

На фоне скандала с публикациями материалов Гриво ряд публичных фигур Франции, в том числе депутат от партии «Вперед, Республика!» Брюно Кестель, призвал лишить акциониста политического убежища. Однако в МВД Франции объяснили, что «то, что ставится в вину Петру Павленскому, не может рассматриваться как оправдание лишения статуса (беженца), согласно статье L711-6 Кодекса о въезде и пребывании иностранцев и о праве на убежище».

Напомним, Петр Павленский и его бывшая соратница Оксана Шалыгина получили во Франции политическое убежище в мае 2017 года. Они покинули Россию с двумя детьми после того, как в отношении акциониста началась проверка по заявлению актрисы Театра.doc. Она обвинила художника в насильственных действиях сексуального характера.

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