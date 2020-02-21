Тишина в голове: французский нейропсихолог нашел ключ к повышению креативности

Мы все нуждаемся в тишине, но в современной жизни такие моменты выдаются все реже. Что происходит в человеческом мозге, когда вокруг не раздается ни звука? Современная нейробиология изучила влияние тишины на мозг. В эти моменты он погружается в особенное состояние. Состояние, которое повышает нашу креативность, улучшает память и развивает личность.

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Утром сентября 2017 года нейробиолог Мишель Ле Ван Кюэн (Michel Le Van Quyen) проснулся парализованным – инсульт приковал его к постели на несколько недель. Врачи посоветовали ему абсолютный покой и тишину. Вначале эта тишина и полное бездействие были для него пугающими, но ученый сумел найти в ней положительные стороны. А затем, как он считает, именно тишина помогла ему полностью восстановиться. В 2019 году этот французский ученый выпустил книгу под названием «Мозг и тишина. Ключи к креативности и спокойствию», которая стала продуктом его двухлетних исследований в лаборатории лучевой диагностики Национального института здравоохранения и медицинских исследований INSERM.

Всем известно выражение «звенящая тишина». Тишиной можно «оглушить». Многие люди полагают, что такая тишина может свести с ума. Затем человек постепенно к ней привыкает, но и она не абсолютна. Когда вокруг совсем тихо, человек начинает слышать звуки собственного тела: сердцебиение, дыхание. Изучая работу мозга в условиях внешней тишины, Мишель Ле Ван Кюэн пришел к парадоксальному выводу: полной тишины не существует, так как наши уши, по его выражению, «не имеют век», их нельзя просто закрыть, как глаза. На самом деле, звуки слышат не уши, а наш мозг.

«Ухо никогда не освобождается от шума, даже когда мы спим – говорит Мишель Ле Ван Кюэн, – Это объясняется тем, что миллионы лет назад слух был главным инструментом, предупреждавшим об опасности, как для животного, так и для человека. Слух никогда не спит. Как только организм получает извещение о шуме, в нем тут же начинают вырабатываться определенные гормоны». Адреналин, гормон стресса, например. И именно накопление этих гормонов вредно для здоровья. Это затормаживает работу иммунной системы, повышает сердечный ритм.

Экономика внимания

Согласно последним данным Европейского Агентства по окружающей среде, в Европе каждый год умирает до 10 тысяч человек из-за стресса организма, вызванного повышенным уровнем шума. Поэтому, как говорят специалисты, для нашего здоровья важно, в первую очередь, сократить внешние шумы. Но это не всегда удается. В последние годы все крупные города Франции обязаны публиковать «шумовую карту города». И выяснилось, что по уровню шума, измеряемого в децибелах, Париж занимает третье место в мире после Пекина и Мехико. Согласно Всемирной организации здравоохранения, 11% парижан постоянно живут при шуме, превышающем принятые нормы.

Безвредным для здоровья человека считается шум не выше 65 децибел. Превышающий этот порог шум можно рассматривать как агрессию для организма. Всемирная организация здравоохранения установила максимальный допустимый уровень шума — 85 децибел: начиная с этого уровня начинается риск для здоровья человека. Для сравнения: звук пролетающего в небе самолета равен 80 децибелам, а проезжающего мимо мотоцикла – 94 децибел. А 85 децибел – это шум работающего пылесоса.

Но и более низкие шумы могут быть вредны для человека. И речь идет не о потере слуха, а о вреде для других систем организма, напрямую к уху не имеющим никакого отношения. Как показали последние исследования, низкий, но постоянный шум снижает эффективность работников умственного труда. Особенно этот вред сказывается на кратковременной памяти.

Нейрон, сфотографированный через электронный микроскоп. © Wikipedia

Шум от 45 до 55 децибел нарушает концентрацию и отвлекает внимание от поставленной задачи. В своей книге Мишель Ле Ван Кюэн пишет об офисных работниках, находящихся в так называемом «открытом пространстве бюро» – open space. При этом он ссылается не только на свои исследования. Американская ученая Глория Марк выяснила, что в таких офисах на выполнении одной задачи внимание человека концентрируется лишь в течение в среднем 11 минут. Затем человека отвлекают посторонним шумом (телефонным звонком, вопросом коллеги, мейлом начальника), и мозгу приходится выполнять другую задачу. А между тем, для полной концентрации внимания (чтобы вернуться к первоначальной задаче) мозгу требуется около 25 минут. В результате снижается производительность труда, с одной стороны. С другой – человек находится в постоянном напряжении. Мишель Ле Ван Кюэн назвал этот феномен «шумовой когнитивной перегрузкой».

В современном обществе преобладает «экономика внимания», говорит ученый. Производители постоянно пытаются привлечь внимание потенциальных клиентов (при помощи СМС-сообщений, рассылок, наружной рекламы), бомбардируя его мозг постоянной информацией. В результате стимуляция мозга человека становится слишком сильной. К этому можно добавить постоянные шумовые эффекты городской жизни. В результате, в условиях современной жизни мозг находится в постоянном напряжении, что приводит к повышенной усталости и снижению концентрации внимания. В крупных городах, где ночью нет полной тишины, люди испытывают стресс даже во время сна. Эксперимент показал, что даже после не очень сильного ночного шума (на уровне 53 децибелл) люди просыпаются с повышенным уровнем кортизола, что приводит к накоплению гормонов стресса.

«Душ» для мозга

Для восстановления нормальной работы мозга, его надо приучать к тишине. Именно, приучать, так как привыкший к постоянному шуму мозг не сразу к ней адаптируется. Этот «эксперимент» Мишель Ле Ван Кюэн проделал на себе во время болезни. Ученые доказали, что даже 2 минуты абсолютной тишины в день снижает ритм сердцебиения и дыхания. А что в это время происходит в мозге?

Как показали последние исследования, тишина помогает регенерации клеток и позволяет очистить мозг от токсинов. Когда мозг человека работает на полную мощность, ему необходима глюкоза, в процессе переработки которой остаются «отходы» – токсичные белки, протеины. В 2013 году датская ученая Майкен Недергаард открыла существование глимфатической системы, которая помогает очистить мозг от токсинов, наподобие лимфы. С группой нейробиологов Рочестерского университета она показала, как во время сна нейроны уменьшаются в размерах, и между ними возникают пространства, которые заполняются мозговой жидкостью. При этом глиальные клетки (которых в мозге практически то же количество, что и нейронов) «вылавливают» токсины и выводят их из мозга через спинномозговую жидкость.

Долгое время считалось, что подобное очищение мозга человека происходит только во время медленного сна, однако Мишель Ле Ван Кюэн утверждает, что то же самое происходит и в моменты покоя, когда мозг находится в абсолютной тишине. Несколько минут покоя и медитации в день, чтобы позволить нашему мозгу принять «душ», советует ученый.

Это открытие дает перспективы для лечения многих болезней. В частности, при Альцгеймере или болезни Паркинсона в мозге накапливаются протеины определенного типа (так называемые «бляшки»). Некоторые исследователи считают, что возникновение таких заболеваний связано с нарушением системы очистки мозга. Конечно, тишина не вылечит полностью человека от этой болезни, но может замедлить ее развитие, предполагает Мишель Ле Ван Кюэн.

Внутренняя тишина и креативность

Шум леса оказывает благоприятное действие на здоровье человека. REUTERS/Navesh Chitrakar NEPAL

Но вспомним парадокс: как добиться полной тишины, если ее, как говорит Мишель Ле Ван Кюэн, не существует? И дает в своей книге ответ: существуют разные формы тишины – акустическая, визуальная, тишина внимания (концентрации), тишина физическая (или телесная), медитационная и, наконец, «тишина от себя самого» – последний этап, которого смог добиться сам автор книги при помощи постоянных тренировок.

Ведь в конечном счете, шум – это только реакция нашего мозга на внешнее или внутреннее раздражение. Наш мозг ведет постоянную работу, разделяя разные шумы и позволяя концентрироваться на самых важных из них.

Известные издревле методы медитации направлены именно на это – умение абстрагироваться от внешних раздражений. Но медитация – не единственный способ «убрать внешние шумовые ураганы» и «свою собственную внутреннюю болтовню», чтобы улучшить работу мозга. Иногда помогает обычная физическая релаксация, во время которой человек может, что называется, помечтать.

На природе не бывает абсолютного шума, но именно «тихий шум» природы (океана, например) оказывает благоприятное воздействие на человека. Как доказали ученые, звуки леса вызывают дополнительную выработку дофамина в мозге человека. Дофамин вызывает чувство удовлетворения, имеет важное значение для формирования чувства любви и привязанности, а также повышает когнитивные способности человека.

В Японии существует «терапия леса», при которой гид, обученный специальной технике, выводит горожан на природу и учит их упражнениям, помогающим избавиться от лишних мыслей. «Терапия леса» доказала не только положительное психологическое действие на человека, но и пользу при лечении сердечно-сосудистых проблем.

Как советует Мишель Ле Ван Кюэн, даже в нашей обыденной жизни можно сократить шумы, как внешние, так и внутренние. Учитесь «делать тишину», ведь это в конечном счете, не только умение слушать самого себя, это и умение слышать и видеть других, умение думать, мечтать и создавать.

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