Французские адвокаты попросят Макрона предоставить Ассанжу политическое убежище

В понедельник, 24 февраля, в Лондоне начнется рассмотрение по существу дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его выдачи добиваются Соединенные Штаты, где Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов. За несколько дней до суда адвокаты Джулиана Ассанжа провели в Париже пресс-конференцию совместно с международной организацией «Репортеры без границ». Французские защитники Ассанжа заявили, что попросят Эмманюэля Макрона предоставить создателю WikiLeaks политическое убежище. Ранее в Париже в этом отказывали.

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Джулиан Ассанж находится в заключении с апреля 2019 года, когда его задержали у посольства Эквадора в Лондоне по запросу американских властей. Адвокаты основателя WikiLeaks на пресс-конференции в Париже особо подчеркнули, что их подзащитный почти год содержится в «пыточных» условиях.

Новый французский адвокат Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти напомнил, что спецлокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер видел Ассанжа в мае 2019 года. «Он объяснил, что помимо проблем с физическим здоровьем у господина Ассанжа присутствуют симптомы длительной психологической пытки. Это в том числе экстремальный стресс, хроническая тревожность, психологический травматизм. В ноябре он счел, что жизнь Джулиана Ассанжа в опасности», — отметил господин Дюпон-Моретти.

На пресс-конференции присутствовал также отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который беспокоится за физическое и психологическое состояние сына.

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон на пресс-конференции в Париже, 20 февраля 2020 г. FRANCOIS GUILLOT / AFP

Адвокаты Ассанжа и «Репортеры без границ» неоднократно заявляли о том, что австралиец стал жертвой политических преследований и поэтому не может быть экстрадирован. «175 лет тюрьмы, которые грозят ему в Соединенных Штатах — наказание недостойное, невыносимое и противоречащее идее о правах человека», — продолжил Эрик Дюпон-Моретти.

«Вопрос не в том — нравится нам или нет Джулиан Ассанж. Вопрос в том, соглашаемся мы или нет с тем, что важный вклад в журналистику приравнен к шпионажу. И скажем ясно: Джулиан Ассанж действительно внес важный, исторический вклад в журналистику», — сказал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. Он напомнил о «партнерстве» Ассанжа с такими изданиями, как Le Monde, New York Times, Der Spiegel, El País и так далее. Кристоф Делуар не упомянул, впрочем, о работе Джулиана Ассанжа на RT.

Новая просьба об убежище для Ассанжа во Франции

Французские защитники Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти и Антуан Вей собираются просить власти Франции предоставить основателю WikiLeaks политическое убежище. На пресс-конференции 20 февраля они заявили, что попросят президента Эмманюэля Макрона о встрече «в ближайшие дни или даже часы», чтобы изложить ему детали «отчаянной ситуации» их подзащитного.

Как объяснил Эрик Дюпон-Моретти, французская Конституция позволяет предоставлять убежище лицам, которые находятся за пределами Франции и не подали прошение самостоятельно на французской территории. В пример адвокат привел лидера исламской революции в Иране 1979 года аятоллу Хомейни, которому Франция в свое время предоставила убежище. Дюпон-Моретти сам признал, что пример «не самый удачный».

В 2015 году Джулиан Ассанж уже просил Францию об убежище в открытом письме тогдашнему президенту Франсуа Олланду, опубликованному в газете Le Monde. Однако тогда в Елисейском дворце австралийцу отказали. В Париже пояснили, что основателю WikiLeaks, который жил на территории посольства Эквадора, «не грозит неминуемая опасность, а кроме того на него выдан европейский ордер на арест».

В мае 2017 года бывший французский юридический консультант Ассанжа Хуан Бранко заявил, что Ассанж подаст просьбу об убежище во Франции в связи с тем, что в Швеции закрыли дело об изнасиловании в его отношении. Как пишет France-Presse, просьбу об убежище тогда подал сам Хуан Бранко. Но и этот запрос к Франции не был удовлетворен. (С Хуаном Бранко акционист Петр Павленский консультировался перед тем, как опубликовать интимную переписку соратника Макрона, французские СМИ называют роль Бранко в этом скандале «мутной»).

Адвокат Хуан Бранко — скандальная фигура парижских крайне левых кругов. Бывший юридический консультант Джулиана Ассанжа. Акционист Петр Павленский консультировался с ним перед публикацией интимной переписки соратника Макрона Бенжамена Гриво RFI

Адвокат Антуан Вей отметил, что сейчас защита Ассанжа «анализирует юридические каналы, которые позволяют подать эту просьбу» об убежище. Он отметил, что не знаком с содержанием предыдущей просьбы, составленной Хуаном Бранко.

Аргументируя в пользу выбора Франции как потенциального убежища, Эрик Дюпон-Моретти пояснил, что часть структур WikiLeaks размещена именно во Франции. Он добавил, что Ассанж жил во Франции с 2007 по 2010 год. Его второй ребенок (несовершеннолетний) и мать этого ребенка имеют французское гражданство и проживают во Франции.

Ряд НКО также обратились к Швейцарии с просьбой предоставить Джулиану Ассанжу убежище.

Предложение о помиловании от Трампа?

На этой неделе британские СМИ со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон писали, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks помилование в обмен на заявление, что Россия не причастна к взлому серверов Демократической партии.

Адвокат заявила об этом на технических слушаниях в Лондоне. Она рассказала, что это предложение Ассанжу от имени Трампа сделал летом 2017 года тогда действующий конгрессмен, республиканец Дана Рорабахер. Рорабахер якобы предлагал Ассанжу «помилование или иной исход», если тот заявит о невиновности России в хакерской атаке. В Белом доме назвали это «полнейшей выдумкой».

В начале 2017 года американская разведка обнародовала доклад, где говорится, что Москва целенаправленно вела кампанию по дискредитации Хиллари Клинтон в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. Для этого российские спецслужбы получили доступ к переписке штаба Хиллари Клинтон, передав ее затем Wikileaks. Россия категорически отрицает вмешательство в американские выборы в 2016 году. Сам Ассанж всегда говорил, что нет доказательство того, что мейлы демократов попали к нему от российских спецслужб.

Координатор команды адвокатов Ассанжа Бальтасар Гарсон указал, что в августе 2017 года администрация Трампа «оказывала давление» на Ассанжа, чтобы тот сделал некие заявления, выгодные Трампу. Ассанж, по его словам, не поддался этому давлению. Адвокаты Ассанжа, присутствовавшие на пресс-конференции в Париже, отказались предоставить детали и комментировать эту информацию, отметив, что не хотят обнародовать свою стратегию защиты.

В чем обвиняют Ассанжа в США?

Американский Минюст предъявил основателю Wikileaks обвинения по 18 пунктам. Они не касаются «слива» переписки Демократической партии.

В обвинительном заключении говорится, что Ассанж был сообщником бывшего разведывательного аналитика в армии США Брэдли Мэннинга (теперь Челси Мэннинг). Австралийцу вменяют незаконное получение и публикацию секретных документов, связанных с национальной обороной. Утверждается, что Ассанж «подстрекал» Мэннинга, чтобы тот передал ему материалы, которые «должны были быть использованы в ущерб Соединенным Штатам или в интересах иностранного государства».

В секретных бумагах, опубликованных на сайте WikiLeaks, содержались имена источников, которые предоставляли информацию представителям США в Ираке и Афганистане, а также американским дипломатам по всему миру. В Минюсте указывают, что своими публикациями Ассанж поставил под угрозу этих людей — «местных афганцев и иракцев, журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и диссидентов из репрессивных режимов».

Мэннинг передал Ассанжу в общей сложности около 90 тысяч отчетов о военных действиях в Афганистане, 400 тысяч аналогичных отчетов по Ираку, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тысяч телеграмм Госдепартамента, указывает ведомство. Если вина Ассанжа будет доказана, в Соединенных Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Что касается Челси Мэннинг, еще будучи мужчиной разведчик был приговорен к 35 годам тюрьмы за передачу секретных документов WikiLeaks. За решеткой Мэннинг совершила трансгендерный переход. Помилована президентом Бараком Обамой в 2017 году.

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