Французские адвокаты попросят Макрона предоставить Ассанжу политическое убежище
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В понедельник, 24 февраля, в Лондоне начнется рассмотрение по существу дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его выдачи добиваются Соединенные Штаты, где Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов. За несколько дней до суда адвокаты Джулиана Ассанжа провели в Париже пресс-конференцию совместно с международной организацией «Репортеры без границ». Французские защитники Ассанжа заявили, что попросят Эмманюэля Макрона предоставить создателю WikiLeaks политическое убежище. Ранее в Париже в этом отказывали.
Джулиан Ассанж находится в заключении с апреля 2019 года, когда его задержали у посольства Эквадора в Лондоне по запросу американских властей. Адвокаты основателя WikiLeaks на пресс-конференции в Париже особо подчеркнули, что их подзащитный почти год содержится в «пыточных» условиях.
Новый французский адвокат Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти напомнил, что спецлокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер видел Ассанжа в мае 2019 года. «Он объяснил, что помимо проблем с физическим здоровьем у господина Ассанжа присутствуют симптомы длительной психологической пытки. Это в том числе экстремальный стресс, хроническая тревожность, психологический травматизм. В ноябре он счел, что жизнь Джулиана Ассанжа в опасности», — отметил господин Дюпон-Моретти.
На пресс-конференции присутствовал также отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который беспокоится за физическое и психологическое состояние сына.
Адвокаты Ассанжа и «Репортеры без границ» неоднократно заявляли о том, что австралиец стал жертвой политических преследований и поэтому не может быть экстрадирован. «175 лет тюрьмы, которые грозят ему в Соединенных Штатах — наказание недостойное, невыносимое и противоречащее идее о правах человека», — продолжил Эрик Дюпон-Моретти.
«Вопрос не в том — нравится нам или нет Джулиан Ассанж. Вопрос в том, соглашаемся мы или нет с тем, что важный вклад в журналистику приравнен к шпионажу. И скажем ясно: Джулиан Ассанж действительно внес важный, исторический вклад в журналистику», — сказал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. Он напомнил о «партнерстве» Ассанжа с такими изданиями, как Le Monde, New York Times, Der Spiegel, El País и так далее. Кристоф Делуар не упомянул, впрочем, о работе Джулиана Ассанжа на RT.
Новая просьба об убежище для Ассанжа во Франции
Французские защитники Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти и Антуан Вей собираются просить власти Франции предоставить основателю WikiLeaks политическое убежище. На пресс-конференции 20 февраля они заявили, что попросят президента Эмманюэля Макрона о встрече «в ближайшие дни или даже часы», чтобы изложить ему детали «отчаянной ситуации» их подзащитного.
Как объяснил Эрик Дюпон-Моретти, французская Конституция позволяет предоставлять убежище лицам, которые находятся за пределами Франции и не подали прошение самостоятельно на французской территории. В пример адвокат привел лидера исламской революции в Иране 1979 года аятоллу Хомейни, которому Франция в свое время предоставила убежище. Дюпон-Моретти сам признал, что пример «не самый удачный».
В 2015 году Джулиан Ассанж уже просил Францию об убежище в открытом письме тогдашнему президенту Франсуа Олланду, опубликованному в газете Le Monde. Однако тогда в Елисейском дворце австралийцу отказали. В Париже пояснили, что основателю WikiLeaks, который жил на территории посольства Эквадора, «не грозит неминуемая опасность, а кроме того на него выдан европейский ордер на арест».
В мае 2017 года бывший французский юридический консультант Ассанжа Хуан Бранко заявил, что Ассанж подаст просьбу об убежище во Франции в связи с тем, что в Швеции закрыли дело об изнасиловании в его отношении. Как пишет France-Presse, просьбу об убежище тогда подал сам Хуан Бранко. Но и этот запрос к Франции не был удовлетворен. (С Хуаном Бранко акционист Петр Павленский консультировался перед тем, как опубликовать интимную переписку соратника Макрона, французские СМИ называют роль Бранко в этом скандале «мутной»).
Адвокат Антуан Вей отметил, что сейчас защита Ассанжа «анализирует юридические каналы, которые позволяют подать эту просьбу» об убежище. Он отметил, что не знаком с содержанием предыдущей просьбы, составленной Хуаном Бранко.
Аргументируя в пользу выбора Франции как потенциального убежища, Эрик Дюпон-Моретти пояснил, что часть структур WikiLeaks размещена именно во Франции. Он добавил, что Ассанж жил во Франции с 2007 по 2010 год. Его второй ребенок (несовершеннолетний) и мать этого ребенка имеют французское гражданство и проживают во Франции.
Ряд НКО также обратились к Швейцарии с просьбой предоставить Джулиану Ассанжу убежище.
Предложение о помиловании от Трампа?
На этой неделе британские СМИ со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон писали, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks помилование в обмен на заявление, что Россия не причастна к взлому серверов Демократической партии.
Адвокат заявила об этом на технических слушаниях в Лондоне. Она рассказала, что это предложение Ассанжу от имени Трампа сделал летом 2017 года тогда действующий конгрессмен, республиканец Дана Рорабахер. Рорабахер якобы предлагал Ассанжу «помилование или иной исход», если тот заявит о невиновности России в хакерской атаке. В Белом доме назвали это «полнейшей выдумкой».
В начале 2017 года американская разведка обнародовала доклад, где говорится, что Москва целенаправленно вела кампанию по дискредитации Хиллари Клинтон в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. Для этого российские спецслужбы получили доступ к переписке штаба Хиллари Клинтон, передав ее затем Wikileaks. Россия категорически отрицает вмешательство в американские выборы в 2016 году. Сам Ассанж всегда говорил, что нет доказательство того, что мейлы демократов попали к нему от российских спецслужб.
Координатор команды адвокатов Ассанжа Бальтасар Гарсон указал, что в августе 2017 года администрация Трампа «оказывала давление» на Ассанжа, чтобы тот сделал некие заявления, выгодные Трампу. Ассанж, по его словам, не поддался этому давлению. Адвокаты Ассанжа, присутствовавшие на пресс-конференции в Париже, отказались предоставить детали и комментировать эту информацию, отметив, что не хотят обнародовать свою стратегию защиты.
В чем обвиняют Ассанжа в США?
Американский Минюст предъявил основателю Wikileaks обвинения по 18 пунктам. Они не касаются «слива» переписки Демократической партии.
В обвинительном заключении говорится, что Ассанж был сообщником бывшего разведывательного аналитика в армии США Брэдли Мэннинга (теперь Челси Мэннинг). Австралийцу вменяют незаконное получение и публикацию секретных документов, связанных с национальной обороной. Утверждается, что Ассанж «подстрекал» Мэннинга, чтобы тот передал ему материалы, которые «должны были быть использованы в ущерб Соединенным Штатам или в интересах иностранного государства».
В секретных бумагах, опубликованных на сайте WikiLeaks, содержались имена источников, которые предоставляли информацию представителям США в Ираке и Афганистане, а также американским дипломатам по всему миру. В Минюсте указывают, что своими публикациями Ассанж поставил под угрозу этих людей — «местных афганцев и иракцев, журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и диссидентов из репрессивных режимов».
Мэннинг передал Ассанжу в общей сложности около 90 тысяч отчетов о военных действиях в Афганистане, 400 тысяч аналогичных отчетов по Ираку, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тысяч телеграмм Госдепартамента, указывает ведомство. Если вина Ассанжа будет доказана, в Соединенных Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Что касается Челси Мэннинг, еще будучи мужчиной разведчик был приговорен к 35 годам тюрьмы за передачу секретных документов WikiLeaks. За решеткой Мэннинг совершила трансгендерный переход. Помилована президентом Бараком Обамой в 2017 году.
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