Эмманюэль Макрон открыл сельскохозяйственный салон и поговорил с «желтым жилетом»

В субботу, 22 февраля, в 8 утра президент Французской республики Эмманюэль Макрон прибыл на 57-й сельскохозяйственный салон в Париже и провел там более 11 часов. На слоне к нему подошла женщина, участвующая в движении «желтых жилетов», и обвинила президента в нарушении демократических принципов его правительством.

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«Мы – за наших фермеров и крестьян. Наши крестьяне нас кормят каждый день. Мы должны гордиться французским сельским хозяйством», – произнес Эмманюэль Макрон на открытии салона. «Сегодня мы требуем (от работников сельского хозяйства, RFI) больших изменений – в области экологии, качества, безопасности продуктов, и они всегда готовы к этим изменениям», – продолжил президент.

Главные проблемы, которые сегодня беспокоят французских фермеров – это экологические требования (в частности, уменьшение использования пестицидов и других вредных для здоровья химических удобрений), которые выдвигаются как французскими, так и европейскими властями. Участники салона задавали также президенту вопросы о европейских субсидиях сельскому хозяйству после Брекзита: выход Великобритании из ЕС намного сократил финансирование общеевропейского бюджета.

Пенсионная реформа, главная тема сегодняшних протестов во Франции, также обсуждалась на салоне. В настоящее время средняя пенсия сельхозработника составляет менее 85% от минимальной заработной платы, это одна из самых низких цифр по стране. Эмманюэль Макрон пообещал, что новая пенсионная реформа позволит значительно увеличить пенсионные выплаты работникам сельскохозяйственного сектора.

В целом участники салона встретили президента довольно тепло и радушно. Однако представители «желтых жилетов» попытались «испортить» ежегодный праздник. Один из лидеров движения Эрик Друо попытался прорваться к президенту, но его задержали и временно поместили под стражу за оказание сопротивления полицейским. Перед началом салона префектура Парижа оповестила «желтых жилетов» о местах, где запрещено манифестовать, и сельскохозяйственный салон входит в число таких мест.

Тем не менее президент пообещал встретиться с представителями «желтых жилетов». В одном из рядов экспозиции к нему подошла женщина, еженедельно участвующая в протестах. Она пожаловалась на репрессии полиции во время разгона протестных манифестаций. «На улицы выходит не так уж и много народа», – парировал Эмманюэль Макрон. А что касается действий полицейских, то некоторые из манифестантов «стали слишком агрессивными», считает президент. Вместе с тем, он пообещал принять группу «желтых жилетов», если им удастся сорганизоваться и выделить в Елисейский дворец делегатов. «Я за диалог. Выделим часок и поговорим», – предложил президент.

С момента начала движения «желтых жилетов» во Франции, с ноября 2018 года, Эмманюэль Макрон ни разу не встречался с представителями движения.

Эмманюэль Макрон на сельскохозяйственном салоне в Париже пробует сырные изделия. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

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