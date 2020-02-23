«Кандидат всех французов»: Ле Пен заявила о возможном выходе из партии

Марин Ле Пен хочет стать «кандидатом всех французов», а не какой-то одной партии. Фото 19.02.2020

Председательница ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о том, что, возможно, покинет эту структуру перед президентскими выборами 2022 года. Заявление было сделано в воскресенье, 23 февраля, в интервью для RTL/Le Figaro/LCI.

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«Я размышляю над тем, чтобы получить возможность выставиться (на выборах) как кандидат всех французов», — заявила Марин Ле Пен, подчеркнув, что при этом, «безусловно, будет поддержка» ее кандидатуры со стороны партии.

«У меня большие шансы стать президентом Республики», — также заявила госпожа Ле Пен.

51-летняя Марин Ле Пен, проигравшая предыдущие выборы в 2017-м Эмманюэлю Макрону, в январе нынешнего года объявила о своем выдвижении на пост президента-2022.

Она подчеркнула, что начинает «предварительную» президентскую кампанию с целью подготовки «большой смены» Макрону. «Мой проект (...) сможет объединить всех французов, откуда бы они ни были, проект большой смены, чтобы поднять страну на ноги», — заверила Ле Пен.

В середине февраля были опубликованы данные опроса, проведенного соцслужбой Elab для канала BFMTV. Опрос показал, что 72% французов не хотят видеть на президентских выборах 2022 года никого из ныне действующих политиков (включая Ле Пен и Макрона). Кроме того, 80% не хотели бы повторения «дуэли» Макрон-Ле Пен во втором туре.

Тем не менее, 59% считают, что повторение «дуэли» возможно.

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