Дело Фийонов: суд над экс-кандидатом в президенты Франции и его женой перенесли

В парижском дворце правосудия на понедельник, 24 февраля, было назначено начало судебного процесса над Франсуа Фийоном, а также его супругой Пенелопой и политическим «сменщиком» Марком Жуло.Начало процесса в итоге перенесли на среду, 26 февраля по просьбе адвокатов защиты, участвующих в забастовке против пенсионной реформы.Тем не менее, Фийоны пришли в зал судебных заседаний.О том, в чем обвиняют бывшего премьер-министра и экс-кандидата в президенты Фийона и его «подельников» — читайте в материале RFI.

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В центре внимания следствия и суда — рабочие контракты 64-летней Пенелопы Фийон.

Следствие полагает, что, во-первых, она никогда «по-настоящему» не работала помощницей депутата Национального собрания, хотя числилась на этой должности (с перерывами) с 1981 по 2013-й годы — сначала у мужа, затем у Марка Жуло. Но, с учетом срока давности, суд рассмотрит только контракты за период 1998–2013.

По подсчетам прокуратуры, что за это время Пенелопа Фийон «неправомерно получила» 1,08 млн евро — и именно такую сумму требует от фигурантов дела Национальное собрание, выступающее на процессе гражданским истцом.

Максимальное наказание по обвинению в «присвоении государственных средств» — до 10 лет заключения и до 1 млн евро штрафа. Обвиняемые по этой статье — Франсуа и Пенелопа Фийон, а также Марк Жуло.

Во-вторых, Франсуа Фийона по этой же статье обвиняют в фиктивном оформлении двух его детей — Мари и Шарля в качестве его ассистентов в Сенате (2005–2007). Следствие полагает, что дети «незаконно получили» более 100 тысяч евро.

В-третьих, суд рассмотрит правомерность выплаты Пенелопе Фийон зарплаты в журнале Revue des deux mondes. За два года (2012–2013) госпожа Фийон на должности литературной советницы получила 135 тысяч евро, хотя, как утверждает тогдашний редактор журнала, она никогда в этом качестве не работала, а только написала за все время две рецензии. Стандартный гонорар за одну рецензию — 100–200 евро.

Устроил Пенелопу Фийон в этот журнал его владелец, друг семьи, французский миллиардер Марк Ладре де Лашарриер.

Максимальное наказание по обвинению в «растрате корпоративных средств» — до 5 лет тюрьмы и до 375 тысяч евро штрафа. Обвиняемые — Франсуа и Пенелопа Фийон. Господин де Лашарриер уже был приговорен по этой статье ранее, в декабре 2018 года, когда пошел на досудебное соглашение со следствием. Ему «дали» 8 месяцев условного заключения и 375 тысяч евро штрафа.

В-четвертых, суд изучит обстоятельства получения Франсуа Фийоном в 2013 году беспроцентного «кредита» на 50 тысяч евро от того же господина де Лашарриера. Следствие утверждает, что Фийон не задекларировал этот «кредит» вовремя и вернул его только после того, как информация о нем появилась в прессе.

Сам Франсуа Фийон 30 января, в интервью телеканалу France 2, которое стало первым его публичным выступлением во Франции с момента возникновения скандала, сказал, что следователи ведут дело «предвзято». Он также подчеркнул, что скорость, с которой проводились юридические процедуры является беспрецедентной. Политик еще раз заявил, что главной целью начавшейся в 2017 году «обвинительной кампании» было его «устранение» — как основного кандидата на пост президента Франции.

Напомним, следственная проверка в отношении кандидата от правой партии «Республиканцы» началась 25 января 2017 года — прямо в день публикации в газете Canard Enchaîné первого разоблачительного материала о «фиктивных рабочих местах» Пенелопы Фийон. Через несколько дней у Фийонов прошли первые обыски.

25 февраля было заведено уголовное дело, а 14 марта, то есть, чуть более чем за месяц до первого тура президентских выборов, Фийоны получили статус обвиняемых.

После выборов новости о следственных действиях почти перестали появляться и только в апреле 2019 года дело было передано в суд.

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