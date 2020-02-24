Пакистанская христианка Асия Биби попросила убежище во Франции

Асия Биби в интервью RTL рассказала, что попросила убежище во Франции.

Пакистанская католичка Асия Биби, которую в Пакистане сначала приговорили к смертной казни, а потом помиловали, попросила политическое убежище во Франции. Об этом она заявила в понедельник, 24 февраля, в интервью RTL.

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«Мне хочется, чтобы президент (Франции) услышал мою просьбу», — заявила она.

В мае 2019 года Асия Биби покинула Пакистан и прибыла в Канаду. «Я глубоко признательна властям Канады, которые позволили мне пожить в стране», — подчеркнула она.

Католичка Асия Биби стала в 2009 году символом борьбы с религиозной нетерпимостью. Крестьянка, мать пятерых детей, работавшая в пакистанском штате Пенджаб на сборе ягод, она выпила воды из кувшина работавших вместе с ней мусульманок. Те обвинили ее в богохульстве, а через несколько дней после этого Асию Биби арестовали.

В 2010 году суд провинции Пенджаб приговорил Асию Биби к смертной казни через повешение. В октябре 2014 года Верховный суд Лахора подтвердил этот приговор.

Четыре года спустя, 31 октября 2018 года Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор. Такое решение суда вызвало массовые протесты местных исламистов.

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