Подруга Павленского не будет подавать на него в суд за распространение интимных видео Гриво
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Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказала в интервью franceinfo адвокат Александры де Таддео Ноэми Седи-Коттье (Noémie Saidi-Cottier). По ее словам, де Таддео была против публикации этих видео.
Адвокат уточнила, что ее подзащитная получила интимные видео от экс-кандидата в мэры Парижа через мессенджер в Facebook. Она также подтвердила, что Александра де Таддео не была в курсе намерений Петра Павленского опубликовать эти видео. Ранее об этом в интервью CNN и Le Monde говорил сам Павленский.
В интервью Ноэми Седи-Коттье отметила, что французская пресса забывает о «презумпции невиновности» ее подзащитной. Она добавила, что де Таддео не будет подавать иск против Павленского, потому что «поняла его позицию и поддерживает его действия».
«Я против распространения такого рода видео. Частная жизнь должна оставаться частной. Но мне кажется, что, когда официальный спикер правительства отправляет девушке, которую он видел один раз в жизни, через соцсети, которые принадлежат американцам, такие видео — нужно задать себе вопрос о легкомысленности и неосторожности этого человека», — заявила адвокат. По ее словам, Александра де Таддео оказалась в неприятной ситуации, но «она не просила, чтобы ей присылали эти видео».
Ранее Александра де Таддео рассказала следователям, что помогла Петру Павленскому в создании сайта pornopolitique, на котором были опубликованы видео. Она также заявила о своей непричастности к распространению видео и выразила поддержку своему бойфренду.
Сам Петр Павленский в это воскресенье дал интервью радиостанции France Inter. В нем он повторил, что украл видео из компьютера своей девушки. Он также рассказал о нарушении его прав во время содержания под стражей.
«Правительство начало войну против нашей с Александрой любви. Это жестоко», — заявил акционист, комментируя судебный запрет на общение с возлюбленной.
На прошлой неделе Петру Павленскому и Александре де Таддео предъявили обвинения по делу о публикации интимных видео с участием Бенжамена Гриво и отпустили обоих под судебный контроль (мера, сходная с подпиской о невыезде).
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