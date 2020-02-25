Арестованная в Тегеране франко-иранская исследовательница попала в больницу

Фариба Адельха с июня находится в женской тюрьме Эвин в Тегеране.

Франко-иранский антрополог Фариба Адельха, которая с июня находится в женской тюрьме «Эвин» в Тегеране, была госпитализирована. Об этом со ссылкой на ее адвоката сообщает во вторник, 25 февраля, AFP.

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Госпитализация в тюремную больницу стала следствием серьезного ухудшения здоровья 60-летней исследовательницы. Ранее она в течение полутора месяцев — с 24 декабря до 12 февраля — держала в тюрьме голодовку.

«К сожалению, это дало осложнение на почки», — сказал ее адвокат Саид Дехган. Он также выразил обеспокоенность тем, что его подзащитная может заразиться коронавирусом, жертвами которого в Иране за последние несколько дней стали уже 15 человек.

Ранее французский комитет в поддержку Фарибу Адельхи выражал обеспокоенность в связи с состоянием ее здоровья. Одна из коллег ученой отмечала, что Адельха чувствует себя плохо и «едва держится на ногах».

Фариба Адельха обвиняется в «пропаганде против режима» и в «посягательстве на национальную безопасность». По последнему пункту обвинения проходит также ее партнер, французский исследователь Африки Ролан Маршаль. Он был задержан в аэропорту Тегерана в июне и помещен под стражу.

На прошлой неделе стало известно, что первое заседание по этому делу пройдет в Тегеране 3 марта.

Франция с июня безрезультатно требует от иранских властей освободить Фарибу Адельху и Ролана Маршаля.

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