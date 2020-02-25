Во Франции Счетная палата указала на отсутствие действий по оздоровлению госбюджета

Французская счетная палата опубликовала во вторник, 25 февраля, годовой отчет, в котором указала на «ограниченные» амбиции исполнительной власти в области улучшения состояния государственных финансов. Аудит государственного бюджета также выявил другие недостатки управления в разных областях, от сельского хозяйства до высшего образования.

Реклама Читать далее

Особое внимание аудит, проведенный Счетной палатой, привлекает к действиям правительства в области оздоровления государственного бюджета. В отчете говорится, что снижение налогов, объявленное правительством, не подкреплено соответствующими мерами по сокращению дефицита государственного бюджета, тогда как его состояние «остается тревожным».

«Оздоровление государственного бюджета практически остановлено», говорится в отчете. В связи с этим Франция располагает «меньшими возможностями политического реагирования в случае рецессии или другого серьезного шока», предупреждает Счетная палата.

«Слишком сложной» и не защищенной от возможного мошенничества и ошибок названа также система предоставления помощи населению на оплату жилья, принятая в 2015 году. При этом система способствует несправедливому распределению помощи, отмечает палата.

По сравнению со многими другими странами Франция «опаздывает» с оснащением армии беспилотниками, указывается в отчете. В качестве причин «опоздания» названы «отсутствие консенсуса между крупными предприятиями» и «отсутствие видения развития армии».

Тревогу вызывают финансы Политехнической школы — старейшего французского высшего учебного заведения для инженеров. Бюджет школы является дефицитным с 2014 года, что в частности объясняется недостаточно эффективным управлением со стороны министерства обороны, к которому она относится.

Аудиторные проверки также выявили неэффективное управление бойнями. Во Франции оно поручено региональным властям. Палата предложила передать управление фермерским кооперативам и другим производителям мяса. Исследование проводилось на 80 бойнях в девяти регионах. За такие меры давно ратуют фермеры, а также защитники прав животных, критикующие жестокие меры убоя на государственных бойнях.

Счетная палата — французская финансовая юрисдикция, в задачи которой входит аудит счетов, государственных учреждений и предприятий, а также частных организаций, получающих государственное финансирование. Отчеты Счетной палаты имеют рекомендательный характер. В этом году в отчет впервые включены не только результаты работы отдельных ведомств и учреждений, но и сквозная тематика, например, «цифровые технологии на службе преобразования государственных действий».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться