Франция начала готовиться к эпидемии коронавируса

«Эпидемия уже у наших ворот», — заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран в эфире радиостанции RTL во вторник, 25 февраля. Он также подчеркнул, что на территории Франции нет новых случаев заражения коронавирусом, а все госпитализированные на данный момент больные выздоровели. Ранее во Франции было зафиксировано 12 случаев заражения, один человек скончался.

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«Многие обращаются в больницы с похожими симптомами, — сказал министр, — и это нормально, потому что эпидемия уже у наших ворот. Но мы готовимся и принимаем меры санитарной профилактики, а также предусматриваем возможности борьбы с эпидемией, как в городах, так и в больницах».

Оливье Веран также объяснил, что словом «эпидемия» можно назвать такую ситуацию, в которой распространение вируса выходит из-под контроля, а больных сложно идентифицировать. «Сейчас мы находимся на предшествующей эпидемии стадии», — заявил он.

Министр также напомнил, что в Италии пока не зафиксировано распространение вируса за пределами двух зон изначального заражения. В связи с этим правительство Франции решило не закрывать границы. По его словам, имеющиеся в распоряжении правительства научные и медицинские данные в настоящий момент позволяют не отменять намеченные общественные мероприятия.

Во вторник, 25 февраля, Оливье Веран должен встретиться в Риме с главами здравоохранительных ведомств других европейских стран.

В понедельник Оливье Веран посоветовал лицам, побывавшим в этом году в Китае, Сингапуре, Южной Корее, Ломбардии и Венеции, носить хирургические маски в течение 14 дней после возвращения. Министерство среднего образования также попросило семьи, побывавшие в этих странах и регионах в последнее время, не отправлять детей в школу в течение двух недель.

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