Во Франции второй человек умер от коронавируса

Во Франции скончался второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Первый зараженный — 80-летний китаец — умер в середине февраля.

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Как рассказал представляющий министерство глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон, 60-летнего гражданина Франции не стало в ночь со вторника на среду, 26 февраля. Газета Le Monde сообщает, что накануне оп поступил в тяжелом состоянии в парижскую больницу Питье-Сальпетриер, где его экстренно обследовали, но несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По данным на 26 февраля, которые приводит AFP, количество зараженных в стране составило 17 человек. Два последних случая заражения были зафиксированы в Амьене и в Страсбурге — в Амьене 55-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, состояние 36-летнего зараженного в Страсбрурге оценивается врачами как не вызывающее беспокойства.

Во вторник, 25 февраля, французский министр здравоохранения Оливье Веран в эфире радиостанции RTL заявил о приближении эпидемии. «Сейчас мы находимся на предшествующей эпидемии стадии», — отметил он.

Министр также напомнил, что в Италии пока не зафиксировано распространение вируса за пределами двух зон изначального заражения. В связи с этим правительство Франции решило не закрывать границы.

Не все поддержали это решение. Le Monde сообщает, что Сеголен Руаяль заявила в среду, 26 февраля, что в контексте распространения коронавируса не понимает решения властей разрешить приезд из Италии в Лион около 3 тысяч болельщиков «Ювентуса». Футбольный матч между «Лионом» и «Ювентусом» состоится вечером 26 февраля.

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