Карнавал в Ницце и фестиваль лимонов в Ментоне урезали из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии отменили последний день карнавала в Ницце и сократили почти на неделю фестиваль лимонов в Ментоне. Об этом местные власти сообщили 26 февраля.

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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что пока в городе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, но последний день карнавала все же решили отменить в качестве меры предосторожности. По его словам, это самое ответственное решение при ситуации, сложившейся в соседней Италии. Карнавал в Ницце привлекает множество иностранных туристов, в том числе итальянцев.

Власти Ментоны, расположенной у границы с Италией, в свою очередь объявили об отмене традиционного фестиваля лимонов — тоже в качестве меры предосторожности. В этом году фестиваль должен был пройти с 15 февраля по 3 марта. Праздник лимонов ежегодно привлекает порядка 240 тысяч человек.

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