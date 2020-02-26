Соцопрос: каждый четвертый француз пренебрегает личной гигиеной

По данным Ifop, лишь четверть опрошенных моет руки после того, как высморкаться

Каждый четвертый француз не совершает все необходимые процедуры личной гигиены ежедневно. Такую информацию в среду, 26 февраля, обнародовал французский Институт общественного мнения (Ifop).

Реклама Читать далее

В итоговом докладе говорится, что лишь 76% жителей Франции ежедневно проводят все гигиенические процедуры. Социологи также констатировали, что по-прежнему не все французы регулярно моют руки. Результаты исследования приводит издание Le Parisien.

Исследование проводилось с 31 января по 3 февраля по заказу компании Diogène France, специализирующейся на борьбе с антисанитарией в помещениях. В опросе, как сообщает AFP, приняли участие 2005 человек в возрасте старше 18 лет.

Большинство из тех, кто тщательно следит за гигиеной, — женщины. А пренебрегают водными процедурами безработные и проживающие в сельской местности мужчины, а также мужчины старше 65 лет. Кроме того, социологи установили, что 94% женщин ежедневно меняют белье. Ifop проводит параллель с данными 1950-х годов, когда этот показатель составлял лишь 17%. У мужчин статистика хуже — почти каждый четвертый не считает ежедневную смену белья необходимой.

По данным Ifop, лишь четверть опрошенных моет руки после того, как высморкаться, что, по мнению специалистов Diogène France, указывает на «незнание базовых санитарных правил вопреки всем сообщениям служб здравоохранения». Также обнаружилось, что респонденты недостаточно часто моют руки после поездок в общественном транспорте.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться