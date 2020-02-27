«Вам судить»: взгляд изнутри на суд присяжных во Франции

Как вынести справедливый приговор? Режиссер-кинодокументалист Брижит Шеве собрала впечатляющие свидетельства в судах присяжных Франции. Каждый год 23 тысячи французов, отобранных по жребию, призваны судить изнасилования, детоубийства, убийства. Собранный материал кинематографистка представила в документальном фильме «Вам судить» (À vous de juger), который был показан 17 февраля телеканалом France 3. Журналист RFI Зигфрид Форстер взял интервью у Брижит Шеве.

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Для французов, избранных по жребию, участие в работе суда присяжных — гражданская обязанность, которая позволяет им изнутри увидеть судебную систему своей страны. Одних этот опыт обогащает, другим наносит душевную травму. Почему травму? Члены суда присяжных не имеют права показывать свои эмоции по время долгих судебных разбирательств. Они обязаны дожидаться перерыва, чтобы наконец дать волю обуревающим их чувствам. Камера Брижит Шеве показывает всю сложность задачи присяжных, которым необходимо вынести вердикт на основании «внутренней убежденности» в виновности или невиновности подсудимых. Крупные планы делают ощутимым болезненный процесс принятия решения, выбор между реальностью фактов, правдоподобием и сомнением, между эмоциями и разумом.

RFI: «Вам судить» — очень важный документальный фильм о судебной реальности во Франции, где, кажется, возрастает ощущение несправедливости. Нашли ли вы ответ на важнейший вопрос: как вершить правосудие от имени народа?

Брижит Шеве: Я не претендую на то, что решила этот очень важный и широкий вопрос. Мой фильм отвечает на конкретный вопрос: что такое демократический опыт? Когда человек становится членом суда присяжных, для него этот опыт — без сомнения — позитивный. Даже если правосудие остается неизбежно несовершенным, тот факт, что его вершат обычные люди, очень важен. Правосудие свершается «от имени французского народа». Судить человека судом присяжных — это действительно наивысший демократический опыт. Именно в суде присяжных бюллетени для голосования имеют наибольший вес.

Как становятся членом суда присяжных?

Путем жеребьевки. Кандидатов отбирают по избирательным спискам. Стать присяжным можно начиная с 23-летнего возраста, при условии что вы «не поражены в гражданских правах» и что ваша фамилия фигурирует в списках избирателей. Если все эти условия соблюдены, вы можете участвовать в жеребьевке. При этом нельзя быть полицейским, судьей, а также лично знать подсудимых или причастных к уголовному делу. Если вы отвечаете всем этим критериям, у вас есть один шанс их 1300 получить письмо из министерства юстиции. Каждый год 23 тысячи французов становятся присяжными. Некоторые совсем не хотят ими быть. Однако во Франции выбора нет — все решает жеребьевка.

Режиссер-кинодокументалист Брижит Шеве (Brigitte Chevet) © Siegfried Forster / RFI

Что чувствуют члены суда присяжных, когда встречаются взглядом с обвиняемыми в убийстве или изнасиловании?

Любой человек может прийти во Дворец правосудия. Его двери всегда открыты. Каждый может следить за процессами в зале суда. Однако не все такой возможностью пользуются. И люди не знают точно, как ведется судебное разбирательство. Я открыла для себя целый ритуал. Я увидела, как судят других. Это очень важное открытие. Суд присяжных слушает очень серьезные дела — о разбоях, изнасилованиях, детоубийствах и убийствах... Присяжные погружаются вглубь «человеческой комедии». А делать это нелегко. Многих это шокирует. Одна женщина рассказывала, что была обязана смотреть заснятое педофилом изнасилование 12-летних детей. Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы освободиться от поселившихся в ней кошмаров. Это, возможно, крайний случай, но шок от увиденного и услышанного остается надолго.

Опыт работы присяжным меняет жизнь человека?

У меня сложилось впечатление, что да, меняет, оставляет огромный след. На некоторых производит неизгладимое впечатление сам зал суда, и эти люди ходят на другие процессы. Им становится интересен мир правосудия. Другие же сохраняют критическое отношение к суду присяжных, их не покидает чувство собственной некомпетентности. Но большинство все-таки довольно своим участием в судебных разбирательствах.

После того как вы выслушали мнения и свидетельства присяжных, как вы оцениваете судебную систему?

Я считаю, что она не так уж плохо работает. Сегодня во Франции проводится экспериментальная реформа, задача которой — сократить число судебных процессов. В судах первой инстанции процессов с участием присяжных станет меньше наполовину. Ведь присяжным надо платить, и такой процесс длится дольше. А сегодня у правосудия во Франции есть проблемы – недостаточная быстрота и нехватка средств. Лично я считаю, что суд присяжных важно сохранить, потому что это наследие Французской революции. До этого суд вершили только аристократы. Конечно, у суда присяжных есть недостатки, но он важен, он очень символичен.

«Суд присяжных — это как бы сточная канава общества, которая выходит на поверхность», — заметил один из присяжных в вашем фильме. Тогда какая польза судьям от присяжных?

Для судей это возможность «освежить» свой взгляд на судебную процедуру. У них ведь каждый день руки по локоть в «выгребной яме». Они каждый день сталкиваются со всем самым худшим, что есть в обществе. Я считаю, что новый взгляд им помогает. Это позволяет им не оставаться в рамках слишком холодного и автоматического правосудия.

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