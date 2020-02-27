Коронавирус: после кончины француза Макрон приехал в парижскую больницу

Эмманюэль Макрон: «Мы стоим перед эпидемией», к которой «нужно подготовиться наилучшим образом».

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 27 февраля, приехал в парижскую больницу Питье-Сальпетриер, где накануне пациент скончался от коронавируса Covid-19. Как сообщили в Елисейском дворце, цель визита — успокоить французов, опасающихся распространения эпидемии.

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Президент хочет таким образом послать согражданам «обнадеживающий сигнал» и «заверить французов в полной мобилизации французских медицинских служб, которые являются одними из самых эффективных в мире», — заявили в Елисейском.

Тем не менее, в больнице Макрон заявил: «Мы стоим перед эпидемией», к которой «нужно подготовиться наилучшим образом».

Как сообщает AFP, в больницу вместе с Макроном приехал министр здравоохранения Оливье Веран и генеральный директор парижского государственного управления здравоохранения (AP-HP) Мартен Хирш.

La Salpétrière (Photo) à Paris est logée à la même enseigne que tous les hôpitaux de France. Les soignants, les médecins doivent appliquer la T2A (la tarification à l'activité). En théorie, c'est qu'à chaque acte de santé correspond un tarif adapté. ©BORIS HORVAT/AFP

Накануне, в среду, в Питье-Сальпетриер скончался 60-летний преподаватель, который стал первым французом, умершим от коронавируса. Ранее, в середине февраля, во Франции от последствий болезни умер 80-летний турист из Китая.

По данным на 27 февраля, во Франции общее количество заболевших Covid-19, за все время, прошедшее после появления вируса, составило 18 человек. Двенадцать были излечены, четыре остаются в больницах.

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