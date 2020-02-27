«Я обвиняю»: Роман Полански отказался приходить на церемонию «Сезар»

Режиссер Роман Полански объявил, что не явится на церемонию вручения французской кинопремии «Сезар». Церемония должна состояться в Париже в пятницу, 28 февраля.

Реклама Читать далее

В своем заявлении, переданном AFP, 86-летний режиссер заявил, что принимает решение о неучастии в церемонии «с сожалением». Но объяснил, что «не желает сталкиваться с самопровозглашенным трибуналом, готовым попирать принципы верховенства права для того, чтобы иррациональное снова безраздельно торжествовало».

Несколько феминистских организаций выражали протест против участия в церемонии и даже против самого факта выдвижения на премию «Сезар» знаменитого франко-польского режиссера, которого минувшей осенью французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила в изнасиловании, произошедшем в 1975 году.

Монье стала пятой женщиной, выдвинувшей против него такое обвинение.

Завтра, 28 февраля, перед залом Плейель, где в 18 часов должна начаться торжественная церемония, планировались акции протеста активисток организаций, защищающих права женщин.

Фильм Романа Полански о деле Дрейфуса «Я обвиняю» выдвинут на «Сезар» в 12 номинациях. В российский прокат картина вышла под названием «Офицер и шпион».

Напомним, в 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в совращении 13-летней Саманты Геймер. Свою вину режиссер тогда признал, пробыл в тюрьме полтора месяца и вскоре бежал из Соединенных Штатов. С тех пор он находится в списках Интерпола.

В сентябре 2009 года по запросу американских властей Полански арестовали в Цюрихе, во время кинофестиваля. Свободу он обрел в июле следующего года, когда власти Швейцарии отказали США в экстрадиции режиссера.

У Полански есть гражданство Франции и Польши. Режиссер живет во Франции, которая не экстрадирует собственных граждан.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться