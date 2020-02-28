Во Франции в пятницу выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом

19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено во Франции. Об этом в пятницу, 28 февраля, объявил министр здравоохранения Оливье Веран. В субботу пройдет экстренное заседание Совета обороны и совета министров, сообщили в Елисейском дворце.

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«Во Франции эпидемия перешла в новый этап, и мы переходим сейчас ко второй стадии (из трех — RFI): вирус циркулирует на нашей территории, и мы должны замедлить его распространение», — заявил министр, призвав французов к «простым жестам», которые «защитят вас самих и остальных».

По словам министра, нужно мыть руки, использовать одноразовые платочки, также следует избегать рукопожатий, так как это сейчас самый распространенный способ передачи вируса. Медицинские маски, напротив, не имеют никакого эффекта, если вы сами не болеете и не были в контакте с больными людьми.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 57 человек. Два пациента скончались, 43 человека госпитализированы, еще 12 прошли курс лечения и были выписаны из больницы. В целом на территории Евросоюза подтверждено более 800 случаев заражения коронавирусом, 19 человек погибли.

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