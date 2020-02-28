Мэрию Парижа призвали увековечить память Бориса Немцова

На портале change.org запущена петиция с призывом к муниципальным властям Парижа увековечить память Бориса Немцова. Это уже сделали ряд столиц, дав имя убитого российского политика площадям и скверам.

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Президент парижской правозащитной ассоциации Russie-Libertés Николай Кобляков две недели назад запустил петицию за открытие в Париже площади Бориса Немцова. Обращение адресовано действующей мэру Парижа Анн Идальго и кандидатам в мэры французской столицы.

Ряд крупных городов уже отдали дань памяти Борису Немцову. В Праге и Вашингтоне площади перед российскими посольствами переименовали в честь убитого политика. Имя Немцова носят скверы возле российских представительств в Вильнюсе и Киеве. Во французском Гавре год назад спортивную площадку назвали в честь убитой российской журналистки Анны Политковской. Площадь Анны Политковской есть и в парижском пригороде Монтрей.

За две недели петицию, составленную на французском языке, подписали 153 человека. «Это гораздо ниже наших ожиданий, — признает Николай Кобляков. — Имя Немцова среди французов (даже среди тех, кто интересуется российской альтернативной позицией) не очень известно. Оно известно гораздо меньше, чем имя той же Политковской».

На вопрос о том, почему петицию решили оставить только на французском языке, президент Russie-Libertés отвечает: «Когда мы обращаемся к кандидатам на пост мэра Парижа, мы понимаем, что их прежде всего интересует мнение парижан. Странно, если к ним будут обращаться большинство людей, которые живут в Калуге или в Москве. С переводом на русский язык, наверное, количество (подписавших петицию) парижан сильно не увеличишь».

По его словам, большинство кандидатов в Париже были бы не против увековечить память Немцова, если бы интерес избирателей был бы выражен. «Это может быть не обязательно площадь. Перед российским посольством есть пересечение (пересечение бульвара Ланн и авеню Шантмес недалеко от сквера Клода Дебюсси — RFI), где регулярно проводят манифестации. Это было бы очень показательно. Но я сомневаюсь, что до этого дойдет. Позиция французского государства и даже муниципалитета — не вступать в открытые противостояния», — отмечает президент Russie-Libertés. Он напоминает, что в Париже есть много неназванных мостов, например в районе Ла-Виллет: «Представляете, если бы Немцов мост появился бы не в Москве, а в Париже?»

На вопрос русской службы RFI о возможности появления в Париже площади Бориса Немцова в парижской мэрии пока не ответили.

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