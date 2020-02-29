Во Франции запретили массовые мероприятия в замкнутых пространствах из-за коронавируса

Ранее власти Франции сообщили о второй из трех стадии эпидемии

Во Франции запретили проводить массовые мероприятия с участием более 5000 человек в замкнутых пространствах из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Власти также отменили полумарафон, намеченный в столице на 1 марта, и последний день Сельскохозяйственного салона в Париже.

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Министр также уточнил, что под запрет могут попасть другие массовые мероприятия на открытом воздухе в случае, если в них будут принимать участие люди из зон, «подверженных вирусу».

В департаменте Уаза, который стал одним из главных эпицентров эпидемии во Франции, запретили проведение любых массовых мероприятий. В шести коммунах страны школы закроют на карантин с понедельника, 2 марта.

По словам главы ведомства, менее чем за сутки во Франции выявили еще 16 случаев заболевания коронавирусом. Всего их число достигло 73.

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