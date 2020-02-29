Во Франции правительство утвердит пенсионную реформу без голосования в парламенте

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу без голосования парламента. Об этом в субботу, 29 февраля, объявил премьер-министр Эдуар Филипп, выступая перед депутатами Национального собрания. Такое форсированное утверждение законопроектов без обсуждения в парламенте предусматривает статья Конституции: 49–3.

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«Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил поставить вопрос о доверии правительству по проекту закона, устанавливающего универсальную систему пенсий. Не для того, чтобы положить конец дебатам, а чтобы положить конец этому периоду отсутствия дебатов», — заявил премьер-министр перед нижней палатой парламента, куда законопроект поступил на обсуждение 17 февраля.

Это первый случай использования правительством Эдуара Филиппа статьи 49–3. Таким способом Филипп рассчитывает избежать искусственного затягивания процедуры рассмотрения законопроекта в парламенте, где оппозиция внесла уже более 41 тысячи поправок. Использование статьи 49–3 позволяет правительству форсировать принятие непопулярного законопроекта, не подвергая себя риску вотума недоверия, так как пропрезидентская партия «Вперед, Республика» имеет большинство в Национальном собрании.

Пенсионная реформа предполагает создание единой для всех «универсальной» пенсионной системы и переводе всех французов на систему накопительных баллов за каждый евро пенсионных отчислений. Власти считают предложенную систему более справедливой. Противники реформы опасаются сокращения в будущем пенсий и увеличения пенсионного возраста во Франции. Реформа привела к самой длительной забастовке общественного транспорта во Франции, которая непрерывно продолжалась более шести недель.

В последний раз статья 49–3 дважды использовалась премьер-министром Манюэлем Вальсом. В первый раз в 2015 году он таким образом утвердил так называемый «Закон Макрона» — пакет либеральный экономических мер, разработанный тогда еще министром экономики Эмманюэлем Макроном. Во второй раз с помощью этой статьи был принят закон о труде, предложенный министром труда Мириам Эль-Комри.

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