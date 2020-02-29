У троих сотрудников парижской больницы обнаружили коронавирус

Трое сотрудников больницы Тенон в Париже заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили представители медицинского учреждения. По официальным данным, их жизни находятся вне опасности.

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«Сотрудников, у которых выявили коронавирус, поместили в инфекционное отделение больницы Питье-Сальпетриер», — говорится в коммюнике. Врачи взяли анализы у четырех коллег заболевших. Около 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, отстранили от работы и отправили домой на карантин.

Инфицированные могли получить коронавирус от пациента из департамента Уаза, который проходил лечение от пневмонии в реанимации больницы с 21 февраля. Вирус у него выявили лишь через неделю.

«Совместно с властями мы продолжаем оценивать, как (отстранение сотрудников от работы) повлияет на функционирование больницы», — подчеркивается в сообщении. Как пишет Le Monde, в случае, если власти решат поместить на карантин других сотрудников парижских больниц, медучреждения столкнутся с нехваткой персонала. «Две главных парижских больницы переполнены, тогда как случаев заражения пока еще немного. Как мы сможем справиться с пандемией, когда больных будет больше, а людей — меньше?» — рассказал журналистам врач-инфекционист Матье Лафори.

В начале февраля, еще до начала эпидемии коронавируса в Европе, более 300 врачей во Франции покинули административные должности в знак протеста против недостатка финансирования. Они заявили о «хронической» нехватке персонала и тяжелых условиях труда. Ранее в ноябре 2019 года в стране прошла крупная забастовка медицинских работников.

Всего на 29 февраля во Франции выявили 58 случаев заражения коронавирусом. В субботу в Париже проходит экстренное заседание Совета обороны и совета министров, посвященное эпидемии.

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