Число зараженных коронавирусом во Франции достигло 100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло к вечеру субботы, 29 февраля, ста человек. Об объявил глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон. В начале дня сообщалось о 73 подтвержденных случаях.

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Власти продолжают искать «нулевого пациента», который стал источником распространения вируса. По данным газеты Le Monde, изначальная версия, по которой источником вируса мог быть кто-то из военных авиационной группы «Эстерель», базирующейся в департаменте Уаза, и участвовавшей в эвакуации граждан Франции из Китая, не подтвердилась.

Из-за эпидемии во Франции введен запрет на массовые мероприятия в замкнутых пространствах с числом участников более пяти тысяч человек. В Париже 1 марта отменен полумарафон и последний день Сельскохозяйственного салона.

В департаменте Уаза, который считается одним из эпицентров эпидемии во Франции, власти запретили любые массовые мероприятия. В шести населенных пунктах страны с понедельника, 2 марта, будут отменены уроки в школах.

Министерство здравоохранения напоминает меры предосторожности. В первую очередь, рекомендуется избегать рукопожатий, следует как можно чаще мыть руки и использовать одноразовые платочки. Медицинские маски следует носить только по предписанию врача, настаивает Минздрав, который выпустил рекомендацию аптекам не продавать медицинские маски без такого предписания, чтобы избежать дефицита.

Всего, по данным на вечер субботы, 29 февраля, коронавирус Covid-19 затронул более 60 стран. Официально зафиксировано 85 919 случаев заражения (из них 79 251 — в Китае) и 2 941 смертей (из них 2 835 — в Китае). В субботу первые случаи заражения выявлены в Монако, Катаре и Эквадоре. Власти США сообщили о первом погибшем от коронавируса.

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