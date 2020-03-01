Нехватка снега поставила французский горнолыжный курорт на грань банкротства

Во Франции горнолыжный курорт оказался под угрозой банкротства из-за слишком теплой зимы и нехватки снега. Как сообщает газета La Montagne, в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны доходы станции за сезон снизились более чем на два миллиона евро. Для того, чтобы спасти рабочие места, на курорте решили ввести внешнее управление.

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Как рассказал журналистам директор курорта на горе Мон-Дор Патрик Деа, из-за отсутствия снега выручка предприятия упала в пять раз. «К началу весны нам удалось заработать только 625 тысяч евро, тогда как обычно оборот в этот период достигает трех миллионов», — отметил он, добавив, что не видел такой теплой зимы с 1990 года.

В воскресенье, 1 марта, на курорте были открыты лишь пять склонов из 33.

«Мы начали развивать новые направления: Zipline, снежные самокаты. Однако менять придется логику горнолыжного курорта. Инвестиции потребуются значительные, а доход при этом никогда не будет аналогичным тому, сколько приносили горные лыжи», — объяснил представитель курорта.

Ранее о нехватке снега в горах французские СМИ сообщали в середине февраля. Тогда администрация горнолыжного курорта в Пиренеях заказала доставку 50 тонн снега вертолетом, объяснив это тем, что выручка предприятия рухнула на 85%. Представители НКО назвали подобные действия абсурдными и вредными для окружающей среды, а с управляющими станции встретилась министр экологии Элизабет Борн. Она пообещала помочь горнолыжному курорту развивать «устойчивый туризм», не наносящий вред природе.

Как пишет Ouest-France, отсутствие снега в горах на средних высотах может стать нормой. По мнению экспертов из метеорологической службы Météo-France, к 2050 году на уровне от 1200 до 2000 метров эта тенденция будет только усиливаться, «какими бы ни были меры по борьбе с глобальным потеплением».

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