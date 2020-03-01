С 1 марта средняя цена за пачку сигарет во Франции достигла 10 евро.

В воскресенье, 1 марта, во Франции вновь повысились цены на табачные изделия. Это первое в 2020 году запрограммированное правительством повышение, второе произойдет 1 ноября.

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31 января правительственным указом были подняты пошлины на сигареты во Франции. Согласно указу, с 1 марта пошлина с каждой продаваемой пачки увеличивается на 50 центов, с 1 ноября – еще на 50 центов. Как указывает агентство France-Presse, производители сигарет решили добавить к этому повышению еще несколько центов, в зависимости от марки.

С сегодняшнего дня пачка самой продаваемой во Франции марки сигарет Marlboro стоит 10 евро, на 70 центов дороже, чем раньше. Цена на пачку сигарет Winston поднялась на 60 центов, до 9,60 евро. Обе марки выпускает компания Philip Morris, рынок которой во Франции составляет 40% от общего объема продаваемых в стране сигарет.

Но это еще не самые высокие цены за пачку сигарет во Франции. Так, например, пачка французской марки Gauloises отныне будет стоить 10 евро 60 центов, а Gitanes brunes – 11 евро.

Пошлины на продаваемые во Франции табачные изделия составляют около 80% от общей цены.

Постепенное повышение цен на сигареты во Франции, после четырехлетнего перерыва, началось в 2017 году. Каждое 1 марта и 1 ноября власти повышают пошлины на 50 центов. Целью такого повышения цен на табачные изделия является борьба с курением. По данным министерства здравоохранения Франции, каждый год в стране от курения умирает 75 тысяч человек.

После повышения цен в 2018 году количество продаж сигарет во Франции снизилось на 9,32%, в 2019 году – на 7,2%.

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